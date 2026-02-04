Magyarországnak jövő évre 23 ezres migránstábort kellene felállítania, ez is a választás tétje
Bakondi György miniszterelnöki belbiztonsági főtanácsadó jelezte: az Európai Unió migrációs paktuma alapján Magyarországnak jövőre egy 23 ezer fős migránstábort kellene létrehoznia, és befogadnia azokat a migránsokat, akiket Brüsszel kvóták szerint átcsoportosítana. A magyar kormány azonban más utat választott, és megtalálta a migráció kezelésének hatékony megoldását.
Bakondi hangsúlyozta, hogy a 2015-ben bevezetett intézkedések – a fizikai és jogi határzár, valamint a rendőri és katonai jelenlét – működnek, és ezek biztosítják az ország belső rendjét és közbiztonságát. Ezeknek is köszönhető, hogy Magyarországon a külföldiek is biztonságosnak érzik az utcákat, akár sötétedés után is.
A főtanácsadó kiemelte, hogy a kormány célja a migránsok feltartóztatása minél távolabb Magyarország határaitól. Ennek érdekében magyar rendőrök hosszú ideje szolgálnak az észak-macedón–szerb határon, valamint Bulgária schengeni csatlakozása óta a bolgár–török határon is osztrák és román kollégáikkal közösen járőröznek, csökkentve a balkáni migrációs útvonal terhelését.