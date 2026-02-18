Márki-Zay Péter kimondta: Magyar Pétert Kapitány Istvánra cserélné

Szerző: Gondola

Márki-Zay Péter egy több mint kétórás Facebook-videóban értékelte a közelmúlt politikai eseményeit és a kampányhelyzetet. A hódmezővásárhelyi polgármester külön kitért a Tisza Párt esélyeire, és élesen bírálta annak elnökét, Magyar Pétert.

Azt állította, hogy a pártelnököt részben jogos támadások érték, utalva fideszes múltjára, jobboldali nézőpontjára, a DK-val való konfliktusaira és egy újságírókkal kapcsolatos telefonos incidensre. Márki-Zay szerint mindez rontotta a párt megítélését.

Úgy vélekedett, hogy ha a Tisza miniszterelnök-jelöltje nem Magyar Péter, hanem például Kapitány István lenne, a párt választási esélyei jelentősen javulnának. Szerinte ebben az esetben visszatérnének azok a szavazók is, akik a Fidesz kampánya miatt elpártoltak, sőt a bizonytalanok közül is többen a Tiszát támogatnák. Hozzátette: ha Magyar Péter a kampány hatására visszalépne, az a Fidesz számára kedvezőtlen következményekkel járna.