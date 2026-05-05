Átlagos nehézségű volt a matematikaérettségi a pedagógusok szerint

Szerző: Gondola

2026. május 5. 18:38

A szaktanárok szerint a keddi matematikaérettségi jól illeszkedett a korábbi évek szintjéhez, a feladatok többsége a megszokott típusokat követte.

A középszintű vizsga első része jellemzően alapfeladatokat tartalmazott, amelyeket a felkészült diákok gond nélkül meg tudtak oldani. A második rész már több önálló gondolkodást és szövegértést igényelt, de itt sem voltak váratlan vagy kirívóan nehéz feladatok.

A tanárok szerint a hibázási lehetőség inkább a hosszabb, összetettebb példákban rejlett, így a kiemelkedő eredmény elérése már nagyobb odafigyelést kívánt. Több diák is úgy nyilatkozott, hogy a feladatsor megfelelt az előzetes várakozásoknak.

Az emelt szintű vizsgát szintén „tanulóbarátnak” nevezték a szakemberek: megfelelő időbeosztással a feladatok teljesíthetők voltak. Az érettségi vizsgák szerdán a történelem írásbelikkel folytatódnak.