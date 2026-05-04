Átvették megbízólevelüket a listán megválasztott országgyűlési képviselők

Szerző: MTI, Gondola

2026. május 4. 15:02

Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a megbízólevelek átadása előtt emlékeztetett, április 12-én zajlott le az országgyűlési választás, melynek eredménye május 1-jén emelkedett jogerőre. Ettől az időponttól számítva az NVB öt napon belül köteles átadni a listán mandátumot szerzett országgyűlési képviselők mandátumát. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a választás lebonyolításában több mint százezer ember vett részt, a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették.

Az országgyűlési választás jogerős végeredménye szerint a Tisza Párt 45, a Fidesz-KDNP pártszövetség 42, a Mi Hazánk Mozgalom pedig hat listás mandátumot szerzett.

A megbízóleveleket Sasvári Róbert és Nagy Attila elsőként a Tisza Párt listájáról mandátumot szerzett Kapitány Istvánnak adta át.

Elhangzott: Kocsis Máté (Fidesz), Szijjártó Péter (Fidesz), Lázár János (Fidesz), Rétvári Bence (KDNP), Latorcai Csaba (KDNP) és Budai Gyula (Fidesz) később veszi át megbízólevelét.