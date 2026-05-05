Munkaviszonyhoz kötné a családi pótlék emelését a Mi Hazánk

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 5. 19:34

A Mi Hazánk szerint csak azok a családok részesüljenek emelt családi pótlékban, ahol legalább az egyik szülő dolgozik.

A Mi Hazánk Mozgalom csak feltételekkel támogatná a családi pótlék emelését: álláspontjuk szerint az emelt juttatás azoknak járjon, ahol legalább az egyik szülő munkaviszonyban áll.

A párt alelnöke, Pakusza Zoltán közleményében arra reagált, hogy Magyar Péter korábban a családi pótlék megduplázását helyezte kilátásba.

A politikus hangsúlyozta: bár a családok támogatása fontos, a rendszer nem ösztönözhet visszaélésekre vagy a munkavállalás elkerülésére. Szerinte korábban is volt példa arra, hogy egyesek a támogatásokból próbáltak megélni, ezt pedig nem szabad újra erősíteni. Úgy véli, a felelős gyermekvállalás támogatása kulcskérdés, és nem szolgálja a társadalom érdekét, ha olyan családok kapnak tartós állami támogatást, ahol egyik szülő sem dolgozik.

Pakusza Zoltán emellett a családtámogatási rendszer átalakítását is sürgette, kiemelve, hogy az egy gyermeket nevelő családok jelenleg aránytalanul kevesebb támogatásban részesülnek.