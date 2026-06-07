Moszkva titkos kapcsolatokat is fenntart Kijevvel

Szerző: MTI

2026. június 7. 16:36

Oroszország nyílt és titkos kapcsolatokat fenntart Kijevvel - jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Rosszija 1 televízió vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorának nyilatkozva.

"Vannak nyílt és zárt kapcsolataink is a kijevi rezsimmel" - mondta Usakov, Vlagyimir Putyin elnök pénteki kijelentését kommentálva, amelynek értelmében

egy orosz üzletember Kijevben járt, ahol fogadta őt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

"A nyílt kapcsolatfelvételek akkor voltak, amikor több tárgyalási fordulót is lefolytattunk" - tette hozzá.

Usakov szombat este Szentpéterváron újságíróknak azt mondta, hogy

nem árulhat el semmit azokról a "konkrét személyekről, akikkel ezeket a nem nyilvános kapcsolatokat fenntarthatják".

"Időnként (ilyen kapcsolatfelvételek) előfordulnak" - tette hozzá.

A Rigában szerkesztett Meduza orosz ellenzéki hírportál Olekszij Honcsarenko ukrán parlamenti képviselőt idézve azt írta, hogy a Kijevben járt orosz üzletember Roman Ambramovics volt.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, ugyancsak a Rosszija 1 műsorában kommentálta azt a nyílt levelet, amelyben Zelenszkij tűzszünetet, valamint egy harmadik országban tartandó személyes találkozót sürgetett Putyinnal. "Ha levelet akarsz átadni, add át. Ha megafont használsz, ne nevezd azt levélnek" - mondta.

Putyin a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén azt mondta, hogy egyelőre nem látja értelmét, hogy Zelenszkijjel találkozzon, az ukrán és angol nyelven közzétett felhívását pedig

goromba elemeket

tartalmazó levének nevezte.