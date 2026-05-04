Az NBC áradozik Szoboszlairól

Szerző: Index, Gondola

2026. május 4. 07:39

Ma már ő a világ talán legkomplettebb középpályása - így jellemezte Szoboszlai Dominiket a manchester United elleni meccs után az NBC.

Hogy olvassa ez az ember a játékot! Ellopta a labdát Amad Diallótól, és gólig vitte a szóló akciót! Na és a gólpassza Gakpónak... Tuti jelölt az Év tizenegyébe a Premier League-ben. Mindig látványos az éhsége, sokoldalúsága megkérdőjelezhetetlen. Ma már ő a világ talán legkomplettebb középpályása. - olvasható az NBC jellemzésében.

Mint ismeretes, Szoboszlai Dominik vasárnap újra a legszebb arcát mutatta, gólt és gólpasszt varázsolt a gyepre,

ám hiába, mert csapata, a Liverpool 3–2-re kikapott az Old Traffordon a Manchester Unitedtől. Honfitársunk nemcsak a vesztes vendégegyütttes, hanem több portál szerint a mezőny legjobbja is volt, de hát a futballban igazán csak a győzelem számít. Kerkez Milos az 59. percben szállt be Andy Robertson helyére, bő harminc perc jutott a magyar balhátvédnek.