Orbán Balázs: nem ért véget a feladat azzal, hogy megkötöttük a washingtoni megállapodást, meg is kell védeni!

Szerző: MTI

2025. november 12. 09:34

A washingtoni megállapodásból mindenki számára Magyarországon nyilvánvalóvá vált az, hogy ez a nemzeti alapon építkező realista politika, még akkor is, ha sok konfliktussal jár, hosszú távon kifizetődik - monda az InfoRádió Aréna című műsorában kedden Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Az a pálya, ami Magyarország számára kinyílt, hogy stratégiai megállapodást tud megkötni az Amerikai Egyesült Államokkal, páratlan európai összehasonlításban is - hangsúlyozta.

Orbán Balázs megjegyezte, hogy a legfontosabb cél egy akut ügy megoldása volt, az Oroszországgal szemben bevezetni kívánt energetikai szankciókkal kapcsolatos mentességkérés. Emellett az energetikai együttműködések általában, különösen nukleáris energia tekintetében voltak rendkívül fontosak. Annak is nagyon sok leágazása volt, mert

a Biden-kormány utolsó "szeretetcsomagjának" egyik eleme volt egy Paks II építését megnehezítő amerikai szankció bevezetése, ennek a feloldása is az energetikai együttműködés része volt, illetőleg új típusú nukleáris együttműködések megkezdése.

Ezenkívül a gazdasági együttműködések - amerikai befektetések hogyan érkeznek a térségbe - és a katonai együttműködések is jelentősek, ott is blokkolás alatt álltunk a korábbi adminisztráció részéről, de bizonyos technológiai és fegyverzeti együttműködésben, űrkutatással kapcsolatos együttműködésben már az új adminisztráció hivatalba lépése után voltak előrelépések. A HUNOR programban az űrállomáson járt magyar űrhajós is ezen együttműködés keretében került a világűrbe, ezt az űripari együttműködést szerettük volna folytatni - mondta.

Megjegyezte, hogy

a pénzügyi védőpajzs kitárgyalása is fontos ügy volt, és talán a legfontosabb nekünk az, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke aktívan dolgozik az orosz-ukrán háború lezárásán annak ellenére, hogy mindkét fél vonakodik a tárgyalóasztal mellé ülni,

és az európai szereplők is a háború folytatása és elmélyítése mellett érvelnek. Magyarország ez ügyben amit meg tud tenni, azt meg is fogja tenni - szögezte le.

Arról is beszélt, hogy az elmúlt napok nemcsak arról szóltak, hogy a liberális sajtó is kénytelen volt elismerni, hogy ez egy komoly politikai siker Magyarország és a magyar miniszterelnök számára, és jó megállapodást kötött Donald Trumppal, hanem arról is szólt, hogy sorban hangot adtak az egyet nem értésüknek. Az Európai Bizottság is kimutatta a foga fehérjét, jelezve, hogy ők az egyik tagországuk problémájával nem kívánnak úgy foglalkozni, ahogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke foglalkozott, hanem továbbra is mindenre és mindenkire kiterjedő szankciókat akarnak bevezetni Oroszországgal szemben - mondta. Megjegyezte azt is, hogy a magyar ellenzék, "nekirongyolt ennek a megállapodásnak, pontosan úgy, ahogy a brüsszeli kottából ezeket kiolvashatjuk, és ha hallgatjuk Ukrajna elnökét, azért Kijevben sem bontottak pezsgőt" - fogalmazott. Azzal nem ért véget a politikai feladat, hogy megkötöttük ezt a megállapodást. Ez egy majdnem egy évig tartó előkészítő munka eredményeképpen egy komoly siker, de ezt a sikert, meg ezt az eredményt, ami fontos Magyarország és a magyar emberek számára, a következő hónapokban meg kell védenünk - hangsúlyozta.

Úgy vélte,

az amerikaiak hisznek abban, hogy lehetséges a háborút lezárni, látják a nehézségeket és a buktatókat, de hisznek abban, hogy ez lehetséges, és ennek az előfeltétele a folyamatos kapcsolat az amerikai és az orosz fél között.

Nagyon optimistán nyilatkoztak a Magyarországra tervezett orosz és amerikai elnöki találkozó kapcsán, azt mondják, hogy zajlanak az előkészítő tárgyalások, és amikor itt van az ideje, akkor meg fog történni ez a békecsúcs Budapesten, és ez a legfontosabb - mondta.

A szankciómentesség időtartamára vonatkozó kérdésre Orbán Balázs ismertette, a tárgyalások során semmilyen időkorlátra vagy részletezettségre vonatkozó jelzés nem hangzott el. Ez a politikai megállapodás. Most azon dolgozunk, hogy ezt a politikai megállapodást formába öntsük. Ez szerintem hamarosan, a közeljövőben megtörténik. És az egyetlen politikus, aki ennek a megállapodásnak a végrehajtását ma Magyarországon garantálni tudja, az Orbán Viktor - szögezte le.

Az orosz energiáról való leválással kapcsolatban megerősítette, a magyar pozíciónak a kiindulópontja az az energiabiztonság és energiaszuverenitás. És ezt úgy kell megoldani, hogy mi egy tengeri kijárattal nem rendelkező, alapvetően energiaimportra szoruló ország vagyunk. Ezen is lehet hosszú távon változtatni, erről szól Paks II, meg erről szól a megújuló energiaforrásokba való befektetés, de rövid távon ez az adottság. Ebben a helyzetben

nekünk az a legfontosabb, hogy a magyar gazdaság működéséhez és a magyar háztartásoknak szükséges energia eljusson az országba, és lehetőség szerint a legjobb áron jussunk az energiához, hogy a családok és a vállalkozások a lehető legalacsonyabb árat fizessék.

Ezt kell garantálnunk. Ebben a mátrixban az, hogy mi leválunk egy típusú energiahordozóról, az őrültség lenne. Mi azt szeretnénk, hogy egy diverzifikált lehetőségrendszer álljon rendelkezésre, de semmilyen irányból jövő energiahordozóról elvi szinten geopolitikai konfliktusok miatt nem szabad lemondani, mert akkor annak előbb-utóbb a magyar gazdaság és a magyar családok fizetik meg az árát - hangoztatta.

A pénzügyi védőhálóról Orbán Balázs azt mondta, ami biztos, jó, ha van.

Azt látjuk, különösen a választási kampányidőszakra való felkészülés közben, hogy minden választási kampánynál vannak olyan külföldi spekuláns körök, pénzügyi csoportok, amelyek megpróbálják a magyar valuta stabilitását aláásni. És ezekkel szemben ez a pénzügyi védőpajzs típusú eszközök hatékonyan tudnak működni - jelentette ki.