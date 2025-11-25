Orbán Viktor: Nem akarjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt!

Szerző: MTI

2025. november 25. 06:07

Az Európai Unió folytatni akarja a háborút, de mivel pénzük nincs, közös hitelt vennének fel. Erre nemet kell mondanunk. Mi nem akarjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt - közölte a miniszterelnök a hétfői uniós csúcs (videókonferencia) után közösségi média oldalán.

Orbán Viktor a videóban azt mondta: a megbeszélésen áttekintették azt a szerteágazó, 28 pontos béketervet, amelyet az amerikaiak tettek le az asztalra. Ez szerteágazó, ezer alkérdése van.

"Egyetlen dolgot tudok biztosan megállapítani a mai videókonferenciát követően: az Európai Unió folytatni akarja a háborút, úgy, hogy egyetlen, de egyetlen fillérje sincs arra, hogy Ukrajnának katonai eszközöket szállítson, egyetlen fillér sem áll rendelkezésre, hogy Ukrajna működését finanszírozza, és egyetlen ötlete sincs arra, hogy hogyan kellene ezt a pénzt megszerezni"

- tette hozzá a kormányfő.

Közölte: ami ötlettel rendelkezik az EU, az az, hogy a "tagállamok dobják össze", Magyarország erre nem hajlandó, vagy vegyünk fel közös hitelt.

"Nem vagyunk hajlandóak elzálogosítani az unokáink jövőjét egy megnyerhetetlen ukrán háború finanszírozása érdekében" - jelentette ki Orbán Viktor.