Olimpia Oroszországban?

Szerző: MTI, Gondola

2026. március 30. 09:46

A több éve háborúban álló Oroszország olimpiát rendezne. Minderről Vlagyimir Putyin orosz elnök tájékoztatta a közvéleményt.

Oroszország készen áll rá, hogy újra otthont adjon egy olimpiának – közölte Vlagyimir Putyin elnök az Orosz Olimpiai Bizottsághoz a testület megalapításának 115. évfordulójára intézett üdvözlő üzenetében.

„Hangsúlyozom, hogy Oroszország a jövőben is nyitott a nyári és téli olimpiai játékok megrendezésére, és készen áll rá, hogy hozzájáruljon az olimpiai mozgalom valódi eszményeinek megőrzéséhez”

– fogalmazott az orosz vezető. Putyin emlékeztetett arra, hogy Oroszország a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alapító tagjai közé tartozott, és sikeresen rendezte meg a versenyeket 1980-ban Moszkvában és 2014-ben Szocsiban.

„Ez mindkét alkalommal a szervezés és kreativitás legmagasabb szintjén történt, amit a NOB is elismert” – tette hozzá. Méltatta az Orosz Olimpiai Bizottságot, amiért nagyban hozzájárul az élsport fejlődéséhez, sportolókat készít fel, népszerűsíti az egészséges életmód értékeit, valamint erősíti a nemzetközi humanitárius kapcsolatokat.