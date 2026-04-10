Párizs "stikában tárgyal" Moszkvával
A magyar külpolitika pragmatikus és transzparens Oroszországgal kapcsolatban is, a kormány azt képviseli a nyilvánosság előtt is, mint a tárgyalásokon,
szemben a francia diplomáciával, amely stikában tárgyal az oroszokkal
- reagált francia kollégája bírálatára Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az X-en.
A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arra reagált legújabb bejegyzésében, hogy francia hivatali partnere, Jean-Noel Barrot azzal vádolta a magyar kormányt, hogy "elárulta az Európai Unió tagországai között elvárt szolidaritás elvét".
Szijjártó Péter a válaszásban leszögezte:
"A magyar külpolitika pragmatikus és transzparens. Ez jellemzi a magyar-orosz kapcsolatokat is.
Azt mondjuk nyilvánosan, amit a tárgyalásokon. Szemben a francia diplomáciával, ami folyamatosan stikában tárgyal az oroszokkal."
"Ezért kérlek, kímélj meg a kettős mércétől, és
tartózkodj a magyar választásokba történő beavatkozástól"
- tette hozzá.