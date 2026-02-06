A pilóta a gurulóutat nézte kifutópályának
Kiürítettek egy Koppenhágába tartó utasszállító repülőgépet a brüsszeli repülőtéren, miután a pilóta a felszállást a kifutópálya helyett tévedésből egy gurulóúton kezdte meg - írta pénteken a VRT News hírportál, az információkat a repülőtéri hatóságok is megerősítették.
Az incidens a Scandinavian Airlines (SAS) egyik csütörtök esti járatát érintette.
Az Airbus A320neo típusú repülőgép 135 utassal a fedélzetén
gyorsítani kezdett a felszálláshoz a zaventemi repülőtéren, ám nem kifutópályán, hanem gurulóúton,
amely a repülőtéren belül a repülőgépek lassú közlekedésére szolgál a terminálok és a kifutópályák között.
A személyzet időben megállította a repülőgépet, a felszállás nem történt meg, személyi sérülés nem volt. A helyszínre a repülőtéri tűzoltóság és a szövetségi rendőrség is kivonult.
Az utasoknak és a személyzetnek pszichológiai segítséget ajánlottak fel.
A gép kiürítése több órát vett igénybe, mivel azon a helyen, ahol a repülőgép megállt - üzemanyag-tároló tartályok közelében - nem álltak rendelkezésre lépcsők. Az utasok csütörtök este nem tudták folytatni útjukat Koppenhágába; a légitársaság alternatív járatokról és szállásról gondoskodott.
Az eset nem zavarta a brüsszeli repülőtér forgalmát, más járatokat nem töröltek. A hatóságok vizsgálják, miért a gurulóutat használták a pilóták kifutópálya helyett. A belga polgári légiközlekedési hatóságok indítottak eljárást.
Luc De Wilde légi közlekedési szakértő a VRT News-nak nyilatkozva
rendkívül szokatlannak nevezte az esetet,
és előzetesen pilótahibát valószínűsített, hangsúlyozva, hogy ezt csak a teljes vizsgálat erősítheti meg.