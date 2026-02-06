Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség: a józanság nem választás kérdése
Szerző: mti
2026. február 6. 14:05
A rendőrség február 9. és 15. között Magyarország teljes területén közúti ellenőrzést tart - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata pénteken a police.hu oldalon.
Azt írták, hogy
az országos akció az ittas és bódult járművezetők kiszűrését célozza,
az alkohol- és drogfogyasztás közúti kockázatainak visszaszorítása érdekében.
Az akció célja a közlekedésbiztonság növelése, valamint a balesetek megelőzése, "hiszen a közlekedésben
a józanság nem választás kérdése,
hanem alapvető feltétel" - fogalmaztak.