Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség: a józanság nem választás kérdése

Szerző: mti

2026. február 6. 14:05

A rendőrség február 9. és 15. között Magyarország teljes területén közúti ellenőrzést tart - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata pénteken a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy

az országos akció az ittas és bódult járművezetők kiszűrését célozza,

az alkohol- és drogfogyasztás közúti kockázatainak visszaszorítása érdekében.

Az akció célja a közlekedésbiztonság növelése, valamint a balesetek megelőzése, "hiszen a közlekedésben

a józanság nem választás kérdése,

hanem alapvető feltétel" - fogalmaztak.