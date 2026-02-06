NGM: lendületet kap az újraiparosítás

Szerző: mti

2026. február 6. 12:07

A szomszédunkban zajló háború elhúzódása és a gyenge német gazdaság továbbra is fékezi az ipar teljesítményét, miközben Brüsszel arra készül, hogy az Ukrajnának ígért százmilliárdokat az európaiaktól és a magyar emberektől vegye el - írta az előzetes iparstatisztikai adatokhoz fűzött kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénteken.

Mint kiemelték, a kormány ezt nem fogja hagyni, mert

Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a magyar családoknál és a hazai vállalkozásoknál van a helye.

A kormány a negatív külső hatások ellensúlyozása érdekében adócsökkentésekkel és célzott programokkal támogatja a magyarországi ipar fellendítését és a hazai kkv-kat. Ezt a célt szolgálja: a Demján Sándor Program, a fix 3 százalékos kkv hitel, az 1+1 program, a 90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési program, valamint a 150 új gyár program is.

Mindezek mellett

a fix 3 százalékos Otthon Start program hozzájárul az építőipar élénkítéséhez

- sorolta az NGM.

A magyar gazdaság teljesítményét rövid távon a fogyasztás további élénkülése, hosszabb távon pedig az ipar teljesítményének emelkedése és a beruházások növekedése erősítheti.

A magyarországi ipar fellendítéséhez az is hozzájárul, hogy a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro

- közölte az NGM.