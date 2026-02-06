Különleges ajándék az Operaháztól a Nemzeti Múzeumnak

Szerző: Gondola

2026. február 6. 18:14

Szent István megkoronázása és az államalapítás 1025. évfordulója alkalmából a Magyar Állami Operaház megemlékezéseinek részeként a színház jelmezműhelyeiben készült el a koronázási palástot megjelenítő különleges reprodukció.

A Magyar Nemzeti Múzeum ünnepélyes körülmények között pénteken megkapta a Magyar Állami Operaháztól a koronázási palást különleges reprodukcióját. A Múzeumban féltve őrzött palást január elején ideiglenes új helyett kapott az intézményben termének korszerűsítése miatt, és mivel a látogatók június végéig nem láthatják a műtárgyat, csak a terem elkészülte után, a Múzeum – kárpótlásként – az érdeklődők számára a reprodukciót tárja az érdeklődők elé - jelentette a Gondolának a Magyar Nemzeti Múzeum.

Dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke az átadási ünnepségen elmondta: „Addig, amíg a Magyar Nemzeti Múzeum felújítja a koronázási palást termét,

be tudunk mutatni itt egy másolatot, ami a Magyar Állami Operaház műhelyében készült el

az elmúlt hónapokban, gondos munkával."

Dr. Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója hozzátette: „Amikor arra gondoltunk az Operában, hogy elkészítjük a palástnak ezeket a demonstrációs példányait akkor több várost és több intézményt is szerettünk volna megajándékozni vele. Nyilván a legfontosabb a Nemzeti Múzeum.”

látványában megidézze, megalkotásakor hogyan nézhetett ki a koronázási jelvények egyetlen, I. István korából fennmaradt, csaknem ezeréves darabja.

A palást elkészítéséhez szükséges előkészületi munkák Weigand Lívia, az OPERA jelmezkészítési osztályvezető-helyettesének vezetésével kezdődtek meg, amihez a Magyar Nemzeti Múzeum részéről Kollár Csilla művészettörténész-főmuzeológus nyújtott segítséget. A műhely erőforrásait figyelembe véve az OPERA munkatársai úgy döntöttek, hogy

a hímzett díszítőmotívumokat nyomtatással viszik fel az anyagra, amit aztán a jelmezfestő művészek festettek át az eredeti színekre.

A palástot három részből állították össze, majd kibélelték, ehhez társult a kalaposműhelyben készített, gyöngyökkel dísztett gallér. Elkészítése csaknem 60 munkaórát vett igénybe. A palásthoz tartozó tárolót az OPERA szcenikai műhelyei készítették.

A reprodukció június végéig, a palást felújított termébe való visszahelyezéséig látható a Múzeum Rotundájában - zárul a Magyar Nemzeti Műzeum Gondolához elküldött jelentése.