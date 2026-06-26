Rendőreink 24 bűnözőt csíptek fülön

Szerző: MTI

2026. június 26. 11:05

A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros XI. kerületében lévő Kelenföldi vasútállomás környékén: egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteken a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség

május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén;

éjjel-nappal vannak rendőrök a területen.

A rendőrök június 18. és 25. között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt, elfogatóparancs alapján, elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig

bűncselekmény elkövetésén értek tetten.

Közterületi alkoholfogyasztás miatt hat, közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklása miatt két, tulajdon elleni szabálysértés miatt pedig egy szabálysértési feljelentést tettek - közölték.

Helyszíni bírsággal kilenc esetben szankcionáltak, öt személlyel szemben köztisztasági szabálysértés, eggyel szemben KRESZ-szabályszegés, míg segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevétele miatt egy esetben szabtak ki helyszíni bírságot - áll a közleményben.