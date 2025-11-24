New York után Róma is muszlin polgármestert kap?

Szerző: gondola

Félhold a Colosseum fölött – a római muszlim aktivisták plakáton hirdetik, hogy át akarják rajzolni az „örök város” politikai térképét. „MuRo27 – Musulmani per Roma 2027” néven új iszlám lista szerveződik, amely a következő 2027-es olasz önkormányzati választásokon önálló erőként indulna – írja az olasz Il Giornale lapra hivatkozva a hirado.hu. A portál cikke azt írja, a csoport saját bemutatkozása szerint olyan muszlimokból áll, akik Rómában élnek, tanulnak és dolgoznak, és végre politikai súlyt akarnak szerezni közösségüknek. Inspirációként a New York-i polgármesterré választott Zohran Mamdanit emlegetik: szerintük az ő győzelme leplezte le, mennyire le van maradva a hagyományos elit a multikulturális valósághoz képest. Úgy látják, az olaszországi iszlám jelenlegi befolyása „szinte jelentéktelen” ahhoz képest, amit szerintük hozzá tudnának tenni az országhoz.

A MuRo27 (Muszlimok Rómáért 2027) deklarált célja, hogy a vallási identitással összeegyeztethető, de a teljes városnak szóló javaslatokat tegyen. A nyilvánosság előtt egyelőre homályosak az új pártot képviselő arcok: nincsenek nevek, pozíciók, csak egy telefonszám. Amikor az olasz sajtó információt kért, a vonal végén egyszerűen lecsapták a kagylót – ez aligha erősíti a transzparencia iránti bizalmat. A közösségi oldalukon közben egyértelmű az irány: a Colosseum fölé montírozott félhold és az Ignazio Marino–Virginia Raggi páros támogatása azt üzeni, hogy a római muszlim politika természetes szövetségese a baloldali–progresszív tábor. Iszlám hátterű jelöltek korábban is indultak a városban – 2021-ben nagy vitát váltott ki a fátylat viselő Mariam Ali, a maglianai imám lánya –, most viszont kifejezetten muszlim listáról beszélnek. A modell már tesztüzemben is fut: északkeleten, Monfalconéban Aboubakar Soumahoro „Italia Plurale” nevű listája 2,9 százalékot ért el, és a szervezők célja, hogy a konstrukciót országosan is kiterjesszék.

A háttérben demográfiai változás áll, az adatok szerint mintegy 1,7 millió muszlim élhet Olaszországban – köztük egyre több olasz állampolgárságot szerzett választópolgár. Minél nagyobb lesz ez a tömb, annál erősebben jelennek meg a politika napirendjén, ahogy azt már Franciaországban és Nagy-Britanniában is láthattuk: ott a muszlim közösségek nyomása is hozzájárult ahhoz, hogy a kormányok a palesztin állam elismerése felé mozduljanak.

A hirado.hu ayaga kitér arra is, hogy A római iszlám párt híre hamar nagy politikai vihart kavart Olaszországban. Anna Maria Cisint, a Liga EP-képviselője szerint egy kizárólag muszlimokból álló párt „veszélyes, illiberális és nyugatellenes”, az „iszlám politikai szélsőségesség” bejárata az olasz intézményekbe, amelyet be kellene tiltani. Egyelőre valószínűtlennek tűnik, hogy Róma London és New York nyomdokában járva szintén muszlim polgármestert válasszon, ám az indulás híre önmagában is meglepő, azt jelzi, hogy az iszlamizáció eszméje Dél-Európában is egyre sikeresebben terjed.