Ünnepi adománygyűjtést indít a Katolikus Karitász - 1356-os segélyvonal

Szerző: MTI, Gondola

2025. november 24. 06:04

A szeretet vallásának hirdetői az elemi emberi jócselekedet gyakorolják.

Idén is elindítja december végéig tartó, "Tárjátok ki a szíveteket!" nevű ünnepi adománygyűjtő akcióját a Katolikus Karitász - jelentette be a szervezet országos igazgatója vasárnap sajtótájékoztatón Budapesten.

Zagyva Richárd közölte, a pénzbeni felajánlásokat a hívásonként 500 forintos támogatást jelentő 1356-os segélyvonalon, illetve a karitász weboldalán, a karitasz.hu-n lehet megtenni, az egyéb adományokat pedig a karitász gyűjtőpontjaira lehet eljuttatni, amelyek listája megtalálható az angyalbatyu.hu webcímen.

Tavaly 40 ezer embernek tudtak segíteni az akció keretében, munkájukat idén közel 10 ezer önkéntes segíti - tette hozzá.

Elmondta: az akció célja, hogy könnyebbé tegye a hétköznapokat és ünneppé tegye a karácsonyt a szükséget szenvedőknek, illetve összefogásra, szolidaritásra buzdítsa a társadalmat.

Hozzátette, az Angyalbatyu akció keretében játékokat, sportszereket, téli ruházatot és édességeket tartalmazó ajándékcsomagokat állítanak össze az önkénteseik a felajánlásokból, a tél könnyebb elviselése érdekében pedig kályhákat és tűzifát juttatnak el a hátrányos helyzetűeknek.

Ugyanakkor rendeznek utcai ételosztásokat, ünnepi rendezvényeket és az adományokat eljuttatják a határon túlra, elsősorban Kárpátaljára is. Jótékonysági koncert is lesz a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása érdekében december 17-én Budapesten, a Szent István Bazilikában - sorolta.

Az igazgató hangsúlyozta, hogy az elmúlt évben, több mint 25 ezer "angyalbatyut" tudtak kiosztani a felajánlások nyomán, és 22 ezer élelmiszercsomagot juttattak el a rászorulóknak, több mint 150 tonna élelmiszer felhasználásával.

Fekete Szabolcs Benedek, a szervezet püspök-elnöke a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy büszke a magyarságára, mert a magyar emberek szíve felekezettől függetlenül "tágulásra képes" és az ünnepek közeledtével megnyílik.

Azt szeretnék elérni, hogy minden jószívű ember csatlakozzon a Katolikus Karitász jótékonysági akciójához az adventi időszakban - mondta a püspök.