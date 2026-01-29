Simicskó István: önmérsékletre van szükség, nem gyűlölködésre kell építeni a kampányt

Szerző: MTI/Gondola

2026. január 29. 08:06

Önmérsékletre, nyugalomra, szakmai vitákra van szükség, nem gyűlölködésre kell építeni a kampányt - mondta Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője szerdán a párt országjárásának miskolci állomásán.

Azz írták, az ügyvezető alelnök, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára beszámolt arról, hogy számos önkormányzati vezetővel találkoztak.

Miskolccal kapcsolatban közölte:

hatmilliárd forintnyi kormányzati támogatásnak köszönhetően lehetővé válik, hogy a Diósgyőri Acélművek területe többségi önkormányzati tulajdonba kerüljön. Ezzel hatalmas fejlődés indulhat el, valódi lehetőséget kapnak a miskolciak arra, hogy sorsukat a saját kezükbe vegyék

- hangsúlyozta.

Latorcai Csaba hozzáfűzte, másfél milliárdos támogatásból zajlik a Miskolctapolcai Barlangfürdő felújítása, és minden esély megvan arra, hogy még az idén turistákat tud fogadni a létesítmény, emellett meg tudja nyitni kapuit a Diósgyőri Vár is. Így összességében többszázezer turista látogathat idén Miskolcra, ezzel is növelve a város adóbevételeit - mutatott rá.

Elmondta, hogy a polgármesterekkel áttekintették a tűzifaosztás helyzetét is. Már minden településre megindultak a szállítások és minden rászoruló meg fogja kapni az igényelt tűzifát, ami hozzávetőlegesen egy évnyi mennyiségnek felel meg - közölte, megjegyezve, hogy a legrászorultabbak a rendőrség és a honvédség segítségével már hozzájutottak a tüzelőanyaghoz.

A fiatalokkal kapcsolatban is felmerült számos kérdés - folytatta, példaként említve, hogy szükséges a szórakozóhelyek biztonságának megerősítése, és ezzel kapcsolatban a KDNP-nek már vannak javaslatai.

"Mi mindenki számára igyekszünk megoldást találni"

- hangoztatta a közlemény szerint Latorcai Csaba.

Jelezte, az egyeztetésen felmerült, hogy a napelemekkel kapcsolatos számlázási-elszámolási gyakorlaton változtatni kell, hogy "a nagy közműszolgáltatók ne viselkedhessenek úgy, mint állam az államban".

Simicskó István is kitért Rétvári Bence fotójának elégetésére, és megállapította: ahogy közeledünk a választásokhoz, egyre durvábbá válik a kampány. Az eset kapcsán úgy fogalmazott: "ez egy új eleme a tiszás aktivisták békeszerető politikájának". A frakcióvezető ugyanakkor mindenkit arra kért, őrizze meg a nyugalmát.

"A tiszások részéről tapasztalt agresszív viselkedés nem fér bele abba a keresztény kultúrkörbe, amiben élünk. Önmérsékletre, nyugalomra, szakmai vitákra van szükség, nem gyűlölködésre kell építeni a kampányt"

- hangsúlyozta az összegzés szerint.

Kijelentette: a KDNP mindig is egy kiszámítható, kiegyensúlyozott párt volt. "Normális hangnemben politizálunk, komoly eszmeiséggel, a kereszténydemokráciára építve a politikánkat. Ez a jövőben is így lesz" - jelentette ki a frakcióvezető.

Megállapította: nagyon hasznos volt a miskolci találkozó. "Minden ilyen találkozó rendkívül hasznos a helyiek számára és a mi számunkra is. Sok helyi problémával szembesülünk, és ezeket igyekszünk majd orvosolni. Ez a feladatunk, a KDNP hitvallása az emberközpontúság, leginkább a rászorulók támogatása, a felzárkóztatás segítése, és ebben a térségben kiemelkedő jelentősége van ennek" - idézték a kereszténydemokrata politikust.

Hollósy András, Miskolc kereszténydemokrata alpolgármestere, választókerületi elnök kiemelte: a KDNP országjárása során a haszonelvűség mellett nagyon fontos az értékelvűség, az emberi jó szó, az emberi kapcsolatok. A párt által képviselt értékeket Miskolcon is közvetítjük, ezért elítélünk "minden olyan agresszív cselekedetet, ami nem fér bele a magyar közéletbe" - tette hozzá.

Felidézte, hogy Magyar Péter lepratelepnek nevezte Miskolcot.

"Ezt minden miskolci nevében visszautasítjuk és bocsánatkérésre szólítjuk fel a Tisza Párt elnökét"

- hangoztatta Hollósy András.

"Bízom benne, hogy azzal a szellemiséggel, hangnemmel, szelíd, szolid, de határozott kiállással, amivel visszük tovább a kampányt, minden jóérzésű emberhez, minden jóérzésű miskolcihoz el fogunk jutni, képviselve kereszténydemokrata értékeinket" - mondta az alpolgármester.

Molnár Péter, a KDNP Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei elnöke a közlemény szerint arra hívta fel a figyelmet: a Tisza Párt programjából látszik, hogy az egyházi intézményeket meg akarják sarcolni, támogatásukat jelentősen vissza akarják vágni. Miskolcon és a vármegyében is számtalan szociális intézmény, iskola, óvoda működik egyházi fenntartásban, "van mit megvédenünk" - mondta.