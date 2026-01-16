Száz éve távozott a nemzet csalogánya, emlékét az ország egyik leghíresebb tere is elevenen tartja

Szerző: MTI

2026. január 16. 22:05

Blaha Lujza halálának 100. évfordulója alkalmából közös megemlékezést tartott a Nemzeti Színház társulata és a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) pénteken a Fiumei úti sírkertben, felidézve a "nemzet csalogánya" életművét és a magyar kulturális emlékezetben betöltött szerepét - tájékoztatta a NÖRI az MTI-t pénteken.

A közlemény idézi Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház vezérigazgatóját, aki az ünnepségen azt mondta, hogy Blaha Lujza népszerűsége ma már szinte elképzelhetetlen.

A magyar színháztörténet egyik legszeretettebb színésze volt, akinek

művészetét a közönséggel való kivételes kapcsolata tette különlegessé.

Kevés magyar színész szerette annyira a közönséget, mint ő, és ez a szeretet vissza is talált hozzá a nézőtérről - hangsúlyozta Vidnyánszky Attila.

A vezérigazgató szerint a magyar színházi nyelv keresése akárcsak Blaha Lujza korában, ma is aktuális szakmai kérdés. Akkor is komoly viták zajlottak a magyar színházi nyelv mibenlétéről. Blaha Lujza a népszínmű elkötelezett híve volt, amelyet magyarabbnak, hitelesebbnek és nemzetibbnek érzett a korszakában feltörekvő operettnél - idézte fel.

Vidnyánszky Attila szerint a színház feladata ma is az, hogy a következő generációknak továbbadja ezt a szemléletet, hiszen a magyar színház a magyar közönséget, a nemzetet szolgálja.

Móczár Gábor, a NÖRI főigazgatója beszédében felidézte Blaha Lujza pályáját, és azt a kulturális közeget, amelyben művészete meghatározóvá vált.

A "nemzet csalogányaként" ismert színművész nemcsak kiemelkedő egyéni teljesítményt nyújtott, hanem

egy korszak gondolkodásmódját, érzékenységét is megjelenítette a színpadon

- emelte ki a főigazgató.

Móczár Gábor szerint Blaha Lujza művészete a közvetlenségre és a megszólításra épült, ami hozzájárult ahhoz, hogy alakja a magyar kulturális emlékezet tartós részévé vált.

Mint fogalmazott, az általa képviselt szellemi örökség nem tárgyi formában maradt fenn, hanem a nyelvben, az előadói hagyományban és a közösségi élményben.

A főigazgató beszélt arról is, hogy az emlékezés a NÖRI számára nem pusztán múltidézés, hanem annak felidézése is,

mit tartunk érvényesnek a jelenben a nemzeti kultúra kiemelkedő alakjainak hagyatékából.

Blaha Lujza életműve ilyen értelemben ma is továbbadható örökséget jelent - mutatott rá a NÖRI főigazgatója.