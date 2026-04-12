Tiszás fenyegetett meg halálosan egy idős hölgyet - Navracsics Tibor bejegyzése

Szerző: Gondola

2026. április 12. 14:04

A legszebb és legbékésebb választókerületben is dúl a tiszás agresszió - leplezte le a szélsőséget bejegyzésében Navracsics Tbor miniszter.

Ajkán egy 78 éves hölgyet halálosan megfenyegettek,

amikor a Molnár Gábor Általános Iskolánál szóvá tette, hogy a politikai agitációnak a szavazókör előtt nincs helye!

Ne hagyjuk, hogy a gyűlölködés feldúlja az életünket!

A demokrácia ünnepén menjünk szavazni, és mutassuk meg, hogy mi vagyunk a békés többség! - kérte Navracsics Tibor.