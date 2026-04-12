Tiszás fenyegetett meg halálosan egy idős hölgyet - Navracsics Tibor bejegyzése
Szerző: Gondola
2026. április 12. 14:04
A legszebb és legbékésebb választókerületben is dúl a tiszás agresszió - leplezte le a szélsőséget bejegyzésében Navracsics Tbor miniszter.
Ajkán egy 78 éves hölgyet halálosan megfenyegettek,
amikor a Molnár Gábor Általános Iskolánál szóvá tette, hogy a politikai agitációnak a szavazókör előtt nincs helye!
Ne hagyjuk, hogy a gyűlölködés feldúlja az életünket!
A demokrácia ünnepén menjünk szavazni, és mutassuk meg, hogy mi vagyunk a békés többség! - kérte Navracsics Tibor.
