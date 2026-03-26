Orbán Viktor felszólította Zelenszkijt, hogy azonnal parancsolja haza az ügynökeit

Szerző: MTI/Gondola

2026. március 26. 12:05

"Felszólítom Zelenszkij elnök urat, hogy azonnal parancsolja haza az ügynökeit", és tartsa tiszteletben a magyarok akaratát - mondta a miniszterelnök csütörtökön, a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Orbán Viktor kijelentette: a választás napjához közeledve Zelenszkij elnök ukrán titkosszolgálati műveleti területté változtatta Magyarországot. A magyar politikába korábban beépített ügynökeit aktiválta és ők gőzerővel dolgoznak is: a Tisza Pártba ki-be járnak az ukrán kémek és az ukránok által fizetett informatikusok - közölte.

Orbán Viktor megjegyezte, hogy még sohasem volt olyan választás Magyarországon, amibe ilyen mélyen beavatkoztak volna külföldi titkosszolgálatok. Azon dolgoznak, hogy a választás után Magyarországon is ukránbarát kormány alakuljon, amely támogatja a háborút, leválasztja Magyarországot az olcsó orosz energiáról és odaadja a magyarok pénzét az ukránoknak - tette hozzá.

A magyar hatóságok folyamatosan dolgoznak a külföldi beavatkozások elhárításán és mindent megtesznek, hogy a magyarok külföldi manipulációk nélkül szavazhassanak a jövőjükről - mondta a miniszterelnök.