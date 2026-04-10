Választás 2026 - Deutsch Tamás: Magyar Péter átvert mindenkit, nem várható tőle, hogy kívül tartja Magyarországot a háborúból

Szerző: MTI

2026. április 10. 18:05

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje "átvert mindenkit", és tőle aztán senki ne várja, hogy kívül tartja Magyarországot a háborúból - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője pénteken a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Deutsch Tamás egy hangfelvételre hivatkozva azt mondta:

Magyar Péter nagy háborúról beszél, amikor nem veszik a kamerák.

Közben a nyilvánosság előtt hónapok óta azzal kampányol, hogy nincs is háborús veszély - tette hozzá.

Közölte,

Magyar Péter "átvert mindenkit, hónapok óta hazudott, és még most is hazudik".

Magyar Péter tudja, hogy nagy a háborús veszély, és tudja: Brüsszel és Kijev háborúba akarja rángatni Európát, és Magyarországot is sorba akarja állítani - mondta a kormánypárti politikus.

Hozzátette: Magyar Péter tudja, hogy

el akarják venni a magyarok pénzét, hogy odaadják az ukránoknak.

Deutsch Tamás szerint Magyar Péter pontosan tudja mindezt, mert erre "bérelték föl".

"Magyar Pétert

arra bérelték föl, hogy Brüsszel-párti és ukránbarát kormányt alakítson. Ezért avatkozik bele Brüsszel és Kijev minden erővel a választásokba"

- fogalmazott a politikus. Azt mondta, "óriási a veszély, ahogy ezt végig elmondtuk, és most itt a leleplezés: Magyar Péter átvert mindenkit. Szóval tőle aztán senki ne várja, hogy Magyarországot kívül tartja a háborúból."

Most vasárnap csak a Fidesz a biztos választás - zárta videóját Deutsch Tamás.