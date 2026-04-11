Választás 2026 - Orbán Balázs: rendkívül veszélyes, amit az ellenzék ajánl

Szerző: MTI

2026. április 11. 15:06

Rendkívül veszélyes, amit az ellenzék ajánl, mert ők lemondanának az ország cselekvőképességének bizonyos százalékáról egy "brüsszeli védőernyőért" cserébe - mondta a Fidesz kampányfőnöke a Hetek YouTube-csatornáján szombaton megjelent interjúban. Orbán Balázs meggyőződése, hogy a Fidesz meg fogja nyerni a választást, és azt mondta: ha felhatalmazást kapnak, Magyarország békéjét és biztonságát a következő időszakban is megvédik.

Orbán Balázs szerint az ország cselekvőképességének megőrzése kiemelten fontos, mert a világban zajló átalakulás miatt bármikor történhetnek olyan fordulópontok, amelyeknek pozitív, de negatív kihatásai is lehetnek egyes országokra. Kiemelte, azonban

"Brüsszel egy nagy, lomha, iránytévesztett, és ezeket a fordulatokat kezelni nem képes Leviatán",

és ha oda behúzódunk, "akkor mi is csak hagyjuk, hogy ezek a dolgok megtörténjenek velünk".

Szerinte mindenkinek azt érdemes átgondolnia, hogy kitől, melyik politikai erőtől várja "a maximális realista, pragmatista, nemzetiérdek-alapú politikának a végrehajtását".

A 2026-os választásnak ez a tétje, és erről fog szólni a következő kormányzati ciklus is - mondta a miniszterelnök politikai igazgatója.

A műsorban Orbán Balázs arról is beszélt, hogy a Fideszben ismeretes mondás szerint nem közvélemény-kutatásokat kell nyerni, vagy nem a választással kapcsolatos percepciókat kell uralni, hanem a voksolás napján többen kell lenni. Hozzátette, még az utolsó pillanatban is megpróbálják meggyőzni az ellenfél potenciális szavazóit arról, hogy inkább a Fideszt támogassák, mert Magyar Péter kormányzásával valószínűleg ők is rosszabbul járnának.

Szerinte rengeteg olyan ember van, aki alapvetően szimpatizál a jobboldali kormány nézeteivel, és úgy gondolja, hogy

Magyarország békéje és biztonsága szempontjából Orbán Viktor kormányzásának folytatása lenne a fontos.

Hozzátette, a kérdés az, hogy ezek az emberek elmennek-e szavazni.

Elmondta, emiatt a Fidesz kampányának jelenlegi szakasza arról szól, hogy mindenkit meggyőzzenek. Úgy véli, nem szabad elhinni az ellenfél biztos győzelméről szóló álhíreket, ugyanakkor részükről sem szabad biztosra venni a győzelmet, mert az "akkor lesz zsebben vasárnap este hétkor", hogyha mindenki elmegy szavazni.

A kampányfőnök felidézte, hogy a mostani kampányban

egy szomszédos ország elnöke megfenyegette a miniszterelnököt, de még az amerikai elnök szerint is egyértelműen zsarolják Magyarországot.

Ezt többek közt a Barátság kőolajvezeték elzárásával, a Brüsszelből járó pénzek visszatartásával teszik, de a Facebookon keresztül is elindult egy külső beavatkozás.

Azt mondta, e beavatkozási kísérletekkel összefüggésben a liberális, az ukrán, a brüsszeli és a Tisza Párthoz köthető sajtó is végig választási csalásról beszél.

Hangsúlyozta: a magyar választási rendszer nemzetközi összehasonlításban is az egyik legstabilabb, fundamentumai "tulajdonképpen megkérdőjelezhetetlenek" már több mint egy évtizede.

Orbán Balázs szerint a Tisza Párt esetleges győzelme csak a brüsszeliek A terve, amely ha elbukik, és nem sikerül Orbán Viktort leváltani, akkor egy

folyamatos nyomásgyakorlásra lehet számítani a választások után, nem véletlenül beszél a Tisza Párt választási csalásról, már a választás megkezdése előtt.

Kiemelte, ha egy felelős vezetője lenne az ellenzéknek, akkor elfogadnák a választások eredményét, de szerinte Magyar Péterről nem lehet elképzelni azt, hogy ezt megtenné. Azzal, hogy "a felelős politikus mintaképe, akinek a tettei és a cselekedetei egy vágányban vannak", nem lehet megvádolni a Tisza Párt elnökét - értékelt.

Orbán Balázs közölte, ha a választásokon "egyértelmű felhatalmazást kap a nemzeti oldal", akkor Magyarország békéjét és biztonságát a következő időszakban is meg fogja védeni. Hozzátette, a Fidesz higgadtságot és nyugodtságot kér a magyaroktól, és erről szól a miniszterelnök Facebookon közzétett videója is.

A kampányfőnök nyomatékosította: meggyőződése, hogy a Fidesz meg fogja nyerni a választást.

A közbeszéd állapota szerinte az elmúlt egy-két évben durvult el,

és ez nem a Fidesz változásának köszönhető, hanem annak, hogy megjelent a Tisza Párt, és annak a vezetője ezt a stílust honosította meg az ellenzéki oldalon.