Választás 2026 - Újabb választási megfigyelőket vett nyilvántartásba az NVB

Szerző: MTI

2026. április 4. 19:07

Újabb választási megfigyelőket vett nyilvántartásba az április 12-ei országgyűlési választásra a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szombati online ülésén.

Csütörtökön 16 óráig volt lehetőség a választási megfigyelők bejelentésére az országgyűlési választásra. A választási eljárási törvény szerint az országgyűlési választáson jelöltet állító jelölőszervezetek, valamint a független jelöltek külképviseletenként két-két megfigyelőt bízhattak meg a külképviseleti választási iroda munkájának és a külképviseleti szavazás menetének figyelemmel kísérésére.

Az NVB szombati online ülésén nyilvántartásba vette a Magyar Kétfarkú Kutya Párt öt, a Fidesz-KDNP 39 és a Tisza Párt 29 külképviseleti megfigyelőjét.

Az NVB korábban már nyilvántartásba vette a Demokratikus Koalíció egy, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt öt és a Mi Hazánk Mozgalom nyolc külképviseleti megfigyelőjét.

A választási eljárási törvény szerint

az országgyűlési választáson pártlistát állító jelölőszervezetek a Nemzeti Választási Iroda (NVI) mellé legfeljebb öt-öt megfigyelőt bízhattak meg a szavazási iratok és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére.

A közös jelöltet állító jelölőszervezetek együttesen voltak jogosultak az öt megfigyelő megbízására.

Az NVB szombati ülésén nyilvántartásba vette a Tisza Párt által bejelentett két megfigyelőt. Az NVB korábban már nyilvántartásba vette a Demokratikus Koalíció öt, a Fidesz-KDNP öt, a Tisza Párt három és a Mi Hazánk Mozgalom egy, az NVI mellé delegált megfigyelőjét.