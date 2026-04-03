Vezérkari főnök: a Honvédségnek nincs ellenzéke

Szerző:

2026. április 3. 22:38

A honvédségnek nincs ellenzéke, mert a katonai szolgálatot teljesítő állomány feladatait nemzeti intézményként, mindig politikamentesen, esküjéhez híven végzi az ország teljes lakossága érdekében; az elmúlt időszakban több ezren csatlakoztak a honvédséghez - közölte a Honvéd Vezérkar főnöke a Honvédelmi Minisztérium MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében. Hozzátette: "nincs érvényes csádi szerepvállalásról szóló politikai döntés, így nem folyik a művelet katonai tervezése".

A vezérkari főnök - honvedelem.hu

Böröndi Gábor vezérezredes azt írta, "ez a honvédség már nem az, ami évtizedekkel ezelőtt volt: nem bólogató, hanem

gondolkodó katonák vannak soraikban, akik számára a szolgálat az első, nem a megfelelési kényszer".

A tábornok közleménye felidézi, hogy a haderőfejlesztés eredményeként az elmúlt 10 évben a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményei, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat egyaránt jelentős fejlődésen ment keresztül.

A 2010-es évek elején elavult technikából, pénzhiányból és alacsony morálból indult a folyamat. Az ismert haditechnikai eszköz beszerzéseken túl az infrastruktúra fejlesztése is megkezdődött – rögzítette a vezérkari főnök, aki a szolnoki laktanyaépítés mellett utalt azokra a beruházásokra, amelyek tömeges jelleggel a katonák elhelyezési körülményeinek javítását szolgálták.

Böröndi Gábor rámutatott: a katonák felszerelése és fegyverzete az elmúlt években megújult, a haderőben csak olyan feladatokat adnak, amihez a feltételeket biztosítják. Kiemelt figyelmet fordítanak az ellátás színvonalának fejlesztésére – tette hozzá.

Kiemelte azt is, hogy több ezren csatlakoztak a honvédséghez, legyen szó tartalékos, vagy szerződéses szolgálati viszonyról. "Természetesen van kiáramlás is, mert 2025-ben megnyitottuk a lehetőséget a leszerelésre: a szolgálati jogviszony megszüntetése – a vonatkozó szabályok alapján – közös megegyezéssel történik" - jelezte.

Hozzátette:

nincs leszerelési tilalom és nem is állnak tömegek arra várva, hogy elmehessenek.

"A katonák tudják a feladataikat, látják az ellentételezést, és még ennél a bonyolult hivatásnál is arra törekszünk, hogy a lehetőségekhez képest kiszámítható legyen a szolgálatból adódó elfoglaltság, és az érte kapott anyagi és erkölcsi megbecsülés" - írta.

A vezérkari főnök végezetül leszögezte:

a Magyar Honvédség alapfeladata hazánk fegyveres védelme és az állampolgárok biztonságának szavatolása.

"Minden katonánk e cél érdekeben szolgál, nap mint nap" - tette hozzá.