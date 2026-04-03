Orbán Viktor: kormányzásunk horgonya a kereszténység

Szerző: MTI

2026. április 3. 14:36

Európában a keresztény pártoknak egyszerre kellene képviselniük a keresztény tanításból származó igazságot és begyűjteni a kormányzáshoz szükséges többségi szavazatot, de az európai társadalom szekularizációja, liberalizációja miatt ez ma már szinte lehetetlen - fogalmazott a Kontextus műsorában a kormányfő.

Kormányzásunk horgonya a kereszténység - jelentette ki Orbán Viktor a Kontextus YouTube-csatornára pénteken feltöltött interjúban, hangsúlyozva, hogy az együttműködésben a KDNP a horgony szerepet tölti be, ő maga pedig a horgonykötélért felel.

A Karmelita kolostorban csütörtökön Máthé Zsuzsa kérdezte a miniszterelnököt. A beszélgetésben

a miniszterelnök a Fidesz-KDNP koalíciót az egyik legnagyobb újításuknak és különleges konstrukciónak nevezte,

amely egy európai, sok párt számára végzetessé vált kihívásra adott magyar válasz.

Kifejtette: Európában a keresztény pártoknak egyszerre kellene képviselniük a keresztény tanításból származó igazságot és begyűjteni a kormányzáshoz szükséges többségi szavazatot, de az európai társadalom szekularizációja, liberalizációja miatt ez ma már szinte lehetetlen. Ezért

a kereszténydemokrata pártok elkezdtek olyan döntéseket hozni, amely a társadalom többségének ugyan tetszett, de közben eltávolította őket a keresztény tanításoktól.

Erre a kihívásra válaszként hozták létre a Fidesz-KDNP szövetséget. Ebben a szövetségben a szavazatokat a Fidesz gyűjti, a KDNP-nek pedig az a feladata, hogy folyamatosan szembesítse a Fideszt, a kormányt és a teljes magyar közvéleményt azzal, hogy egyes kérdésekben mi következne a keresztény tanításokból, és hogyan kellene egy-egy döntést azok alapján meghozni.

Ezt a legtöbb esetben tudjuk követni, néha pedig

"nyíltan be kell vallani, hogy emögött nincs társadalmi támogatás, ezért valamilyen kompromisszumot fogunk kötni"

- mondta, hozzátéve, hogy ez nyilvános, átlátható, tehát nem tévesztenek meg senkit.

A KDNP mint egyetlen világnézeti párt ezt a horgonyszerepet kiválóan teljesíti

- mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy ő pedig a horgonykötélért felel. "Olyan hosszú horgonykötelet engedek, vagyis annyit engedek csak meg eltávolodni a keresztény tanításoktól különböző kompromisszumokkal, hogy azért a horgony is megmaradjon, de legyen is elegendő szavazat a többséghez" - magyarázta.