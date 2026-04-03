Köszönöm az imádságokat – Erdő Péter üzenetét olvasták fel a krizmaszentelési misén

Szerző: Gondola

2026. április 3. 13:36

Nagycsütörtökön, április 2-án délelőtt Mohos Gábor, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke, általános helynök mutatta be a krizmaszentelési szentmisét a Szent István-bazilikában írja a Magyar Kuriír.

Mohos Gábor a szentmise elején szeretettel köszöntötte a jelenlévőket, valamint átadta Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek üdvözletét, és felolvasta a főpásztor köszöntőszavait:

„Főtisztelendő paptestvérek! Nagyon köszönöm az értem végzett imádságokat szerte a plébániákon, én is szeretettel fohászkodom a paptestvérekért és a hívekért.

Mai ünnepünkön külön is imádkozom, hogy mindnyájan egységben legyünk legfőbb Pásztorunkkal, Jézus Krisztussal. Áldott szolgálatot kívánok minden paptestvérem számára!”

Mohos Gábor ezek után kérte a jelenlévők imáját, hogy a bíboros-főpásztor minél hamarabb teljes egészségben tudja végezni szolgálatát.

Arra buzdítjuk kedves Olvasóinkat, hogy csatlakozzunk mi is Mohos Gábor püspök felszólításához, és imádkozzunk Erdő Péter bíborosért és szándékaira - irja Kuzmányi István, a Magyar Kurir főszerkesztője.

Kép: Erdő Péter - ranadok.ma