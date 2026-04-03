Választás 2026 - Nézőpont: Fidesz-többség marad a következő Országgyűlésben

Szerző: MTI

2026. április 3. 17:05

Nagy valószínűséggel a Fidesz-KDNP a következő országgyűlésben is megszerzi a mandátumok abszolút többségét, várhatóan 199-ből 109-et, és így Orbán Viktor marad Magyarország miniszterelnöke a 2026-os választás után is - tájékoztatta a Nézőpont Intézet a mandátumbecslése eredményéről pénteken az MTI-t.

A közlemény szerint a Tisza Pártnak Hadházy Ákossal együtt 81, a Mi Hazánknak pedig 8 képviselője lehet. A 199. mandátum a roma nemzetiségi listához kerülhet.

Mint írták, a Nézőpont Intézet mandátumbecslési projektjének előrejelzése arra tesz kísérletet, hogy a 106 választókörzet legvalószínűbb győztese mellett megbecsülje a 93 listás mandátum eloszlását is.

A 106 választókerületből - a Nézőpont Intézet már korábban publikált becslése szerint - 66-ban várható Fidesz-győzelem,

39-ben Tisza-győzelem és egy választókerületben Tisza-barát, de független jelölt győzelme esélyes.

A listás eredmények megbecslése során a Nézőpont szakértői az országosan történelmi csúcsnak számító 75 százalékos hazai részvétellel - 5,72 millió hazai érvényes szavazattal - számoltak. A közvélemény-kutatások során válaszadók ennél nagyobb arányban jelzik részvételi hajlandóságukat, de a politikai érdeklődés vagy korábbi részvételi hajlandóság alapján megalapozottan feltételezhető, hogy a részvétel nem éri el a 80 százalékot.

A kutatók úgy látják, a roma nemzetiségnek szinte biztosra vehető, hogy lesz képviselete az új országgyűlésben, míg a német nemzetiségnél ez lényegében kizárható. Egy nemzetiségi listának a kedvezményes nemzetiségi kvótát kell elérnie ahhoz, hogy képviselőt tudjon küldeni az országgyűlésbe, amelynek "értéke" előreláthatóan 24 és 25 ezer szavazat között lehet.

Amennyiben csak egy nemzetiségi lista szerez kedvezményes mandátumot,

a pártlistákra közvetlenül vagy közvetve leadott szavazatok alapján 92 mandátum osztható ki a közvetlen szavazatok 5 százalékát átlépő pártok között.

A pártlistára közvetlenül leadott hazai szavazatok számának meghatározásához a Nézőpont Intézet március 23-án és 24-én készült, legutolsó országos közvélemény-kutatásának "legvalószínűbb hazai listás" eredményeit használták fel: így a Fidesz-lista 46 (2,63 millió), a Tisza-lista 40 (2,29 millió), a Mi Hazánk-lista 8 százalékot (457 ezer szavazat) kaphat.

A mandátumbecslésnél a Nézőpont szakemberei azzal számoltak, hogy

a 497 ezer regisztrált külhoni szavazó 59 százaléka ad le érvényes szavazatot - 2022-höz hasonlóan. Így mintegy 293 ezer külhoni szavazatot kell szétosztani a három párt között.

A korábbi választási eredményeket és a Tisza Párt határon túli kampányaktivitását is figyelembe véve a Fidesz-lista a külhoniak körében 86, a Tisza-lista 12, a Mi Hazánk listája 2 százalékot kaphat. Ez nagyjából 252 ezer, 35 ezer és 6 ezer szavazatnak feleltethető meg.

A töredékszavazatok számát a választókerületi győzteseket meghatározó számítások alapján becsülték meg. A Fidesz-lista a 66 győztes (és 40 vesztes) választókerület után még 1 349 013, a Tisza-lista 39 győztes (és 67 vesztes) választókerület után 1 694 844, a Mi Hazánk listája pedig 418 200 töredékszavazatot kaphat.

A becslések eredménye alapján a pártlistás szavazatokkal megszerezhető 92 mandátum kiosztása is előrejelezhető.

A Fidesz-lista esetében összesen 4 230 189, a Tisza-lista esetében 4 016 368, míg a Mi Hazánk listájánál 881 333, közvetlen és közvetett szavazatot vettek figyelembe. Így a Fidesz-KDNP listája 43, a Tisza listája 41, míg a Mi Hazánk listája 8 mandátumot szerezhet meg a 92-ből - áll a közleményben.