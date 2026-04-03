Rendkívüli biztonsági intézkedésekkel készülnek a római Colosseumnál a pápa vezette keresztútra
Bombaszimatoló kutyákkal ellenőrzik napok óta a rendőrök a Colosseumot, ahol XIV. Leó pápa maga viszi a keresztet nagypéntek este. A Rómában bevezetett rendkívüli biztonsági intézkedések keddig érvényesek.
Az olasz főváros prefektusa, Lamberto Giannini közlése szerint
a biztonsági készültség egyaránt vonatkozik az egyházi szertartások helyszíneire, valamint a turisták által látogatott római látványosságokra.
Kiemelt hatósági ellenőrzés lépett életbe a repülőtereken, a vasútállomásokon és a Rómába bevezető autósztrádák kapuinál.
A Szent Péter-bazilika és a Colosseum mellett további négyezer helyszínen erősítették a biztonsági gyűrűt, többek között a római zsinagógánál.
A prefektus hangsúlyozta, hogy
ez a XIV. Leó pápa vezette első húsvét, éppen ezért a megszokottnál több hívő vehet részt az eseményeken.
Másrészt a nemzetközi háborús helyzet miatt is fokozott figyelemre van szükség - tette hozzá Lamberto Giannini.
XIV. Leó pápa péntek este negyed tíztől vezeti a keresztutat.
A Colosseum környékén már szerdától tilos a parkolás. Több autóbusz vonalát módosították, és huszonöt megálló működését felfüggesztették. Péntek reggeltől kerékpárral, rollerrel és taxival sem lehet megközelíteni az amfiteátrumot, amelyet kora délutántól a turisták előtt is bezárja kapuit. A Colosseumnál található metrómegállókat is lezárják.
A Colosseum szintjeit bombaszimatoló kutyákkal járják a rendőrök.
A Famiglia Cristiana, az olasz püspöki kar lapja "sohasem látott gesztusnak" nevezte XIV. Leó pápa döntését, miszerint a Colosseumnál hagyományos keresztút minden állomásán személyesen viszi a keresztet. Mostanáig az volt a szokás, hogy a pápa az első és az utolsó stáción veszi kézbe a keresztet, amelyet a többi állomáson egyháziak és világiak vittek.
A Colosseum belsejéből induló keresztút közel egy órán át halad az amfiteátrum előtti téren keresztül. A pápa minden stáción meg fog állni az ott elhangzó meditációk meghallgatására. XIV. Leó pápa biztonsága garantált
- hangzott el a szentszéki sajtóközpontban.
Szombaton este a Szent Péter-bazilikában tartják a virrasztást. Azt megelőzően a bazilikát nem sokkal déli tizenkettő után lezárják a látogatók előtt.
Kiemelt lesz a biztonsági ellenőrzés vasárnap is, amikor a pápa a Szent Péter téren mutatja be az ünnepi misét.
Pénteken bombariadó volt Róma belvárosában: a Popolo tér egyik temploma előtt
egy gazdátlan táskát találtak. A tűzszerészek ellenőrzése szerint ártalmatlan volt.
Utoljára március 3-án három bombariadó követte egymást Rómában, többek között egy, a kormánypalota közelében magára hagyott bőrönd miatt.