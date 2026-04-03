Szijjártó Péter: a nagypéntek sem múlik el a magyar választásba történő külföldi titkosszolgálati beavatkozásról szóló durva információk nélkül

Szerző: MTI

2026. április 3. 21:36

Sajnos, a nagypéntek sem múlik el újabb durva információk nélkül a magyar választásba történő külföldi titkosszolgálati beavatkozás kapcsán - írta a külgazdasági és külügyminiszter pénteki Facebook-bejegyzésében.

Szijjártó Péter kiemelte: "ma kiderült, hogy

legalább három külföldi – európai – titkosszolgálat avatkozik be a választásba egy magyar újságíró aktív közreműködésével,

aki a Tisza Párt elnökével is kapcsolatban van.



Mindezt az ukránok érdekében teszik, akik azt akarják, hogy

"engedjük Magyarországot belesodorni a háborúba, engedjük be őket az EU-ba, szüntessük meg a rezsicsökkentést és a védett benzinárat"

- írta a tárcavezető.

"Nem hagyjuk!! Még kilenc nap!!" - zárta bejegyzését Szijjártó Péter.