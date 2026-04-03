Szijjártó Péter: a nagypéntek sem múlik el a magyar választásba történő külföldi titkosszolgálati beavatkozásról szóló durva információk nélkül
Szerző: MTI
2026. április 3. 21:36
Sajnos, a nagypéntek sem múlik el újabb durva információk nélkül a magyar választásba történő külföldi titkosszolgálati beavatkozás kapcsán - írta a külgazdasági és külügyminiszter pénteki Facebook-bejegyzésében.
Szijjártó Péter kiemelte: "ma kiderült, hogy
legalább három külföldi – európai – titkosszolgálat avatkozik be a választásba egy magyar újságíró aktív közreműködésével,
aki a Tisza Párt elnökével is kapcsolatban van.
Mindezt az ukránok érdekében teszik, akik azt akarják, hogy
"engedjük Magyarországot belesodorni a háborúba, engedjük be őket az EU-ba, szüntessük meg a rezsicsökkentést és a védett benzinárat"
- írta a tárcavezető.
"Nem hagyjuk!! Még kilenc nap!!" - zárta bejegyzését Szijjártó Péter.