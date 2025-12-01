Mit keres ismét Párizsban Zelenszkij?

Szerző: gondola

2025. december 1. 10:39

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök december 1-jén, hétfőn ismét Párizsba látogat, ahol Emmanuel Macron francia elnök fogadja az Elysée-palotában. A rendkívüli találkozóra mindössze két héttel azután kerül sor, hogy a felek tízéves stratégiai megállapodást írtak alá a francia fővárosban.

A BFMTV információi szerint a vezetők véleményt cserélnek az „igazságos és tartós béke” feltételeiről. A megbeszélés a genfi tárgyalások közvetlen folytatásaként értelmezhető, ahol az amerikai béketerv részleteit vitatták meg a felek. A hivatalos kommüniké hangsúlyozza az európai partnerekkel való szoros koordináció fontosságát is - írja a KárpátHír alapján az MH. Biztonsági garanciák és a „döntők koalíciója” A tárgyalások másik kiemelt témája Ukrajna biztonsági garanciáinak megerősítése lesz a „döntők koalíciója” (coalition of the resolute) keretein belül.

A portál emlékeztet arra is, hogy a mostani, soron kívüli egyeztetés a november közepi megállapodásokra épít, amikor a felek akár 100 Rafale vadászgép és 8 SAMP-T légvédelmi rendszer átadásáról döntöttek.