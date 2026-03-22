Zengővárkonyi húsvétvárás - tojásírók is versenyeznek

Szerző: Gondola

2026. március 22. 12:05

Tojásdíszítő foglalkozásokkal, bemutatókkal, koncertekkel várja az érdeklődőket a zengővárkonyi Míves Tojás Múzeum virágvasárnap és húsvét hétfő között.

Zengővárkony címere - nemzetijelkepek.hu

Nienhaus Rózsa, a múzeum vezetője az MTI-vel közölte: a programsorozat március 29-én,

virágvasárnap délután az Országos Ifjúsági Tojásíró Versennyel indul.

A megnyitón Borsós István tárogatóművész és barátai, majd helyi énekesek lépnek fel.

A nagyhéten naponta 10 és 18 óra között tojásdíszítő bemutatókat, foglalkozásokat tartanak tojásírók segítségével, míg húsvét hétfőn 11 órától a zengővárkonyi hagyományőrzők tartanak ünnepi műsort.

A Míves Tojás Múzeum egyedülálló gyűjteményét 2000-ben a zengővárkonyi tájház pajtájában nyitották meg.

A gyűjtemény mintegy 2400 kiállított és további 2100, tárlókban őrzött darabot tartalmaz.

Az intézmény anyagának különleges darabjai közé tartoznak az úgynevezett a

huculmintás, a karcolt, a bőcsi írott, a viaszlevonatos, a temperával festett, a patkolt, a mag- és szalmarátétes és a dróttal díszített tojások.

A múzeumot évente több mint tízezren keresik fel.

A Míves Tojás Múzeummal és a húsvétváró programokkal, valamint a verseny részleteivel kapcsolatban további információk olvashatók a tojasmuzeum.hu honlapon és a Míves Tojás Múzeum Zengővárkony Facebook-oldalon.