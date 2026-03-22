Zengővárkonyi húsvétvárás - tojásírók is versenyeznek
Tojásdíszítő foglalkozásokkal, bemutatókkal, koncertekkel várja az érdeklődőket a zengővárkonyi Míves Tojás Múzeum virágvasárnap és húsvét hétfő között.
Nienhaus Rózsa, a múzeum vezetője az MTI-vel közölte: a programsorozat március 29-én,
virágvasárnap délután az Országos Ifjúsági Tojásíró Versennyel indul.
A megnyitón Borsós István tárogatóművész és barátai, majd helyi énekesek lépnek fel.
A nagyhéten naponta 10 és 18 óra között tojásdíszítő bemutatókat, foglalkozásokat tartanak tojásírók segítségével, míg húsvét hétfőn 11 órától a zengővárkonyi hagyományőrzők tartanak ünnepi műsort.
A Míves Tojás Múzeum egyedülálló gyűjteményét 2000-ben a zengővárkonyi tájház pajtájában nyitották meg.
A gyűjtemény mintegy 2400 kiállított és további 2100, tárlókban őrzött darabot tartalmaz.
Az intézmény anyagának különleges darabjai közé tartoznak az úgynevezett a
huculmintás, a karcolt, a bőcsi írott, a viaszlevonatos, a temperával festett, a patkolt, a mag- és szalmarátétes és a dróttal díszített tojások.
A múzeumot évente több mint tízezren keresik fel.
A Míves Tojás Múzeummal és a húsvétváró programokkal, valamint a verseny részleteivel kapcsolatban további információk olvashatók a tojasmuzeum.hu honlapon és a Míves Tojás Múzeum Zengővárkony Facebook-oldalon.