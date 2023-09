Baloldali kényszermunkatábor

2023. szeptember 9. 10:01

A baloldal rémei – nemzeti filmimntézet

Recski megemlékezéssel folytatódik Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) ingyenes ismeretterjesztő programsorozata, szeptember 11-én az intézmény Bevetítés elnevezésű filmklubjában tekinthető meg Gyarmathy Lívia és Böszörményi Géza Recsk 1950-53 című dokumentumfilmje, amellyel a recski kényszermunkatábor bezárásának 70. évfordulójára emlékeznek - tájékoztatta az intézmény az MTI-t pénteken.

A filmklubban az alkotók részvételével vetítik októberben Török Ferenc 1945 című alkotását, valamint novemberben Kabay Barna és Petényi Katalin Pannonhalmi Szamizdat című dokumentumfilmjét. A Bevetítés filmklub decemberben Jan P. Matuszynski, Lengyelország által 2022-ben Oscar-díjra nevezett Nem hagytak nyomokat című alkotásával zárja az évet.



Az ÁBTL közleményében kiemeli, hogy szabadegyetemük ingyenes előadásait ősszel egy különösen aktuális témával nyitják, a téma szakértői Törökország NATO-tagságának történetéről beszélgetnek majd. Októberben a brit-amerikai, novemberben pedig a francia-német kapcsolatok 1945 utáni, viharoktól sem mentes fejezeteit mutatják be, decemberben pedig Olaszország hidegháborús lavírozásaira próbálnak magyarázatot adni.



A levéltár szeptemberben részt vesz a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozaton, amelynek során az érdeklődők bejárhatják a Schneider-palota kevéssé ismert részeit, kémelhárító módszereket tesztelhetnek a szabadulószobában, és a levéltáros munka megismerése mellett betekinthetnek a raktárakba, illetve előadásokat hallhatnak az atomfélelem filmjeiről, valamint arról is, hogy milyen hatással volt a szocializmus az egri bikavér ízére - áll a közleményben.



A hónap végén az ÁBTL Ügynökök éjszakája címmel a Kutatók Éjszakájába is bekapcsolódik, ahol interaktív, szimulációs helyzetgyakorlatok mellett lehetőség nyílik egy Kádár-kori kémmel és kémelhárítóval történő beszélgetésre is. További részletek a programokkal kapcsolatban a https://abtl.hu/ internetes oldalon találhatók.



MTI