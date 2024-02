Kodály Műhely

"A közös muzsikálás, éneklés semmihez sem fogható varázsa és személyiségformáló erejére épül a kodályi művészetfilozófia és pedagógia is. A kóruséneklés identitást alakító életforma" - fogalmazott a helyettes államtitkár.

2024. február 21. 18:19

Szentmártoni János, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára beszédet mond a Kodály Műhely átadásán a budapesti Városmajorban 2024. február 21-én. Az intézmény küldetése, hogy helyet adjon kurzusoknak, szakmai és módszertani bemutatóknak, művészeti, zenetudományi témájú kerekasztal-beszélgetéseknek és kamarazenei hangversenyeknek. MTI/Illyés Tibor

Átadták a Kodály Műhelyt a budapesti Városmajorban. Az intézmény küldetése, hogy helyet adjon kurzusoknak, szakmai és módszertani bemutatóknak, művészeti, zenetudományi témájú kerekasztal-beszélgetéseknek és kamarazenei hangversenyeknek.

Szentmártoni János, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára a helyszínen elmondta: napjainkban különösen oda kell figyelni mindazokra a kiemelkedő zenepedagógusokra és művészekre, akik kulturális örökségünk megőrzésén, hagyományaink ápolásán és a fiatal generáció lelki-szellemi egészségének biztosításán fáradoznak.



"Ilyen elhivatott karnagy és tanéregyéniség Gráf Zsuzsanna, számos állami és civil elismerés birtokosa. Az általa álmodott és megvalósított zenei univerzum gyújtópontja a kodályi zenei nevelés, Bartók és Kodály örökségének méltó gondozása, valamint a kortárs magyar szerzők műveinek megismertetése a szakmával és a nagyközönséggel" - tette hozzá Szentmártoni János.



Kiemelte: a műhely fogalma egyet jelent az elmélyült, minőségi munkával, a közösen kiérlelt eredményekkel, az egymásra figyeléssel és a megsokszorozott szellemi-lelki erővel, egyfajta szellemi otthonnal.



A budapesti intézmény szerdai átadásán elhangzott, hogy a Kodály Műhely kiemelt célja a fiatal zene- és énektanárok számára példát mutatni, számukra ismét vonzóvá tenni a pályát.



Pokorni Zoltán, Budapest 12. kerületének polgármestere (Fidesz-KDNP) felidézte, hogy az Angelica Leánykar - mely a Városmajori Gimnáziumban kezdte meg működését - magas színvonalú és nemzetközileg elismert kórus, melyhez folyamatosan csatlakoznak fiatalok.



Gráf Zsuzsanna, az Angelica Leánykar karnagya, a Kodály Műhely vezetője igyekszik összefogni más kórusok oktatóit és vezetőit is, legyenek azok magyarországiak, határon túli magyar kórusok, vagy akár a világ távoli pontján dolgozó kórusok - fogalmazott Pokorni Zoltán.



Kiemelte: ennek a törekvésnek lesz "fizikai bázisa" a Kodály Műhely, mely elsősorban szakmai hátteret adó intézmény, nem fellépőhely. Az épületet a Hegyvidéki Önkormányzat ingyen adja a Kodály Műhelynek, az intézmény felújításának költségeit a kulturális államtitkárság biztosította.



Batta András, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója elmondta: a kormányzati támogatással létrejött Kodály Műhelyben összetalálkozik a művészet, "a nagy együttes", a nagy személyiség, az iskola és a nemzetközi hálózat is.



Gráf Zsuzsanna Liszt Ferenc- és Bartók-Pásztory-díjas karnagy, a Kodály Műhely vezetője kiemelte: az új intézményben többek között zongora- és kamarazene koncerteket és filmvetítéseket fognak szervezni. A tervek szerint a helyszínen az egész évben lesznek programok - tette hozzá Gráf Zsuzsanna.

