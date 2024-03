Kiállunk morális nézeteink mellett

Kiállunk a politikai és morális iránytűnk mellett, amelynek aktualitása megkérdőjelezhetetlen: no migration, no gender, no war. Ez a megközelítés az elkövetkező időszakban is radikálisan szét fogja választani a konzervatív és liberális erőket – rögzíti a KDNP politikusa.

2024. március 13. 18:55