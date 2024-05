Torockó

A Székelykő lábánál a kora délutáni kiadós eső ellenére vásári hangulat uralkodott, sokan nézegették, kóstolgatták az erdei gyümölcsből készült jellegzetes erdélyi házi készítményeket, az áfonya-, som-, feketeribizli- és szilvalekvárt, a bodza- és málnaszörpöt, homoktövislevet, és házimézből is bő volt a kínálat.

2024. május 31. 21:18

A Duna-ház a 10. Duna Napokon az erdélyi Torockón 2024. május 31-én. MTI/Kiss Gábor

Színes programkínálattal, az Összetartozunk! kiállítással, kézművesvásárral és kiadós koncertprogrammal rajtolt pénteken a 10. Duna Napok az erdélyi Torockón.

A Duna Médiaszolgáltató által szervezett, a Kárpát-medencei magyarság összetartozását bemutatni hivatott rendezvény idei, jubileumi kiadása a torockói Duna-ház és a Duna-Napok elmúlt tíz évét is feleleveníti.



A Duna-ház előtt megnyitott Összetartozunk! kiállítás is az elmúlt tíz évnek állít emléket, és nosztalgikus időutazásra hívja a látogatókat. A szabadtéri pannókon a rendezvény kiemelt és emlékezetes pillanatai láthatók, a fotók az egyes kiadásokon fellépett zenekarok dalszövegeiből vett idézetekkel egészülnek ki.



A piactér már pénteken benépesült, az itt megrendezett kézművesvásáron Erdély jellegzetes ízvilágát és hagyományos termékeit vonultatják fel az árusok a zakuszkától a fűszeres sajtokig, lekvárokig, a faragott konyhai eszközöktől a korondi cserépedényekig.



A kézművesek népi szőtteseket, kézzel készített ékszereket, levendulával tömött nyugtatópárnákat kínáltak megvételre, az édesszájúakat mézes pogácsával, házi csokoládéval, főtt kukoricával várták.



A dél-erdélyi szórvány egyik legmagyarabb településeként nyilvántartott Torockón péntek délután a koncertprogram is elkezdődött a nagyenyedi HóHányók zenekar fellépésével. A nagyszínpadon este az Ismerős Arcok és Papp Gyula lép fel, majd a Szomszédnéni Produkciós Iroda erdélyi származású humoristái nevettetik meg a közönséget. Az est sztárfellépője a szintén erdélyi gyökerű Bagossy Brothers Company.



Szombaton gyermeknapi programokkal és a Kaláka koncertjével várják a kicsiket, az idén első alkalommal megrendezett futó-, és a hagyományos főzőverseny, erdélyi és felvidéki néptáncegyüttesek, bukovinai székely hagyományőrzők fellépése szerepel a programban. A nagyszínpadon az Összetartozunk koncert keretében Vikidál Gyula, Varga Miklós és Pál Eszter lép színpadra, délután Pál István Szalonna és bandája muzsikál.

Az Európa Nostra-díjas - épített öröksége révén turizmusból élő - Fehér megyei településen több mint negyven panzió működik, de erre a hétvégére már hetekkel ezelőtt minden szálláshely elkelt.

MTI