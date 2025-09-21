A magyar kormány kiáll a magyar nyelvű, szívű és lelkű oktatás mellett
A miniszter kiemelte, hogy sokan adományoztak, "mert egy az István király által alapított keresztény magyar nemzet", és egyértelmű, hogy most a legnagyobb szükség Kárpátalján van a magyarok anyagiakban, hitben, összetartozásban való megerősítésére.
A kárpátaljai magyarság akkor tud erős maradni, ha az oktatásban mindent biztosítunk a magyaroknak, hogy utána a szülőföldjükön tudják ezt a közösségük számára továbbadni - jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, ahol átadta azt a több mint 10 millió forintos adományt, amelyet Gödöllőn, az István, a király című rockopera koncertelőadásán gyűjtöttek össze.

A Beregszász testvérvárosában, Gödöllőn augusztus 21-én az államalapítás ünnepe alkalmából, fővédnökségével megtartott koncerten több mint 10 millió forint gyűlt össze a kárpátaljai oktatás támogatására, amelyet a rendezvény fővédnöke, Hankó Balázs adott át a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány igazgatójának, Tóth Tündének az intézmény vezetőinek jelenlétében.

Ennek a támogatásnak a meghatározója az a magyar identitású oktatás, amelyet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola fog össze alapítványain keresztül az óvodáktól az iskolai hálózaton és a szakképzésen át egészen a felsőoktatásig. "Bízunk abban, hogy a békét várva tovább tud erősödni a magyar oktatás Kárpátalján" - fogalmazott.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy a 2025-26-os tanév kettős jubileumi év lesz a főiskolán, hiszen 30 éves lesz az intézmény és jövőre ünnepeljük Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóját. Minden remény megvan arra, hogy az idei tanévben a főiskola egyetemi rangra fog emelkedni, ami azt jelenti, hogy a kárpátaljai magyar közösségnek "magyar nyelvű és magyar identitású egyeteme lesz" - jelentette ki a tárcavezető.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán folyó munka színvonalát az is igazolja, hogy idén minden több mint 630-an nyertek felvételt az intézménybe, és minden negyedik jelentkező abból a magyar oktatási hálózatból érkezett, amely a főiskola köré szerveződött az elmúlt évek során
- húzta alá Hankó Balázs.

Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke köszönetet mondott a magyar állam, különböző alapítványok és magánszemélyek folyamatos támogatásáért, amely minden nehézség ellenére lehetővé teszi a magyar oktatási hálózat működését.

Az idei tanév az előzetes várakozásokhoz képest jobban kezdődött, hiszen mintegy ezer gyereket írattak be az első osztályba, és a főiskolán sem volt korábban soha ennyi jelentkező. A keretszámokat sikerült teljes egészében betölteni, a hallgatók összlétszáma pedig meghaladta az 1500-at - közölte. Orosz Ildikó reményét fejezte ki, hogy a háború befejezését követően sokan hazatérnek majd, és egyre nagyobb igény lesz a magyar nyelvű oktatásra Kárpátalján.

Kép: Beregszász, 2025. szeptember 21. A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) által közreadott képen Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (j2) beszédet mond, amikor átadja a Gödöllőn augusztus 21-én, az István, a király című rockopera koncertelőadásán összegyűjtött több mint 10 millió forintos adományt Tóth Tündének, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány igazgatójának (j), Orosz Ildikónak, a Rákóczi-főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökének (b2) és Csernicskó István rektornak (b) a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 2025. szeptember 21-én. Beregszász testvérvárosa Gödöllő. MTI/KIM/Bartos Gyula

