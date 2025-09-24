Azbej Tristan: A Ferenciek terén történtek elfogadhatatlanok!
Egy idős ferences szerzetest verbális támadás ért, csupán azért, mert a templom harangja jelezte a szentmise kezdetét. A jelenlévő tüntetők – köztük Hadházy Ákos ellenzéki politikus – bekiabálásokkal, sértő kijelentésekkel és egyházellenes szlogenekkel zavarták meg a szertartás légkörét.
2025. szeptember 24. 13:35
Meglehetősen abszurd, ugyanakkor hangulatában az 1919-es és 1950-es éveket idéző jelenet játszódott le tegnap a Ferenciek terén, amikor is szokásos keddi tüntetését tartotta követői élén Hadházy Ákos. A baloldali botrányhős, hébe-hóba a munkahelyére is belátogató országgyűlési képviselő zokon vette, hogy a beszéde közben megszólalt a mise kezdetét jelző templom harangja, és követőinek kijelentette, hogy szándékosan zavarják a tüntetést. Ekkor néhány demonstráló bement a templomba, köztük az egyik zebra jelmezes résztvevő. Nemsokára megjelent egy idős ferences szerzetes Bibliával a kezében a templom ajtajában, a tüntetők pedig körülvették és egyházellenes rigmusokat skandáltak, illetve azt üvöltözték neki, hogy „szégyelld magad!”. Hadházy Ákos ekkor éles szóváltásba keveredett a jámbor szerzetessel, ezzel tökéletesen rászolgálva az Orbán Viktor miniszterelnök által éppen aznap ráaggatott „falu bolondja” titulusra, akivel nem igazán érdemes szóba állni. Mert hát...látjuk, hogy milyen.
„Gyalázat! Gyáva alakok Hadházy vezetésével felidézték az 1919-es és az 1950-es éveket. A baloldalnak sem idős, sem tanár, sem szerzetes, senki nem számít! Ébresztő, ingadozó keresztény társaink!”– reagált Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára közösségi oldalán.
Azbej Tristan kereszténydemokrata államtitkár, az üldözött keresztényeket segítő Hungary Helps program irányítója szintén úgy gondolja, hogy egyházi személyek – egyelőre „csak” verbális – zaklatása mellett nem lehet szó nélkül elmenni, mert sötét és tragikus történelmi időket idéz.
„Ez túlmutat a politikai véleménynyilvánítás keretein: nyílt tiszteletlenség a hit, az Egyház és az alapvető emberi értékek iránt. A történelem egyértelműen figyelmeztet: az ilyen incidensek könnyen a keresztényellenes támadások előszobájává válhatnak. Ha nem állítjuk meg időben, további, súlyosabb erőszak követheti. Ezért szükséges világosan kimondani: Magyarországon nincs helye vallásgyalázásnak és gyűlöletkeltésnek” – szögezte le az államtitkár.
„A Hungary Helps–Magyarország segít Program nap mint nap tapasztalja világszerte, milyen következményekkel jár a keresztények elleni uszítás: üldöztetés, közösségek széthullása és erőszak. Magyarország következetesen kiáll az üldözött keresztények mellett a világ minden pontján – és nem engedjük, hogy hazánkban politikai indulatok táplálják a vallásgyalázás, a fenyegetés és a keresztényellenesség veszélyes útját” – tette hozzá a kereszténydemokrata politikus.
A magunk részéről csak remélni tudjuk, hogy a keresztény világi és egyházi személyek ellen indított újabb gyűlölet- és rágalomhadjárat pusztán az épp összeboruló régi- és újbaloldal hattyúdala az újabb katasztrofális választási vereség előtt. De ezért mindannyiunknak tenni kell!
A Misszió Keresztény Polgári Kör felhívást tett közzé, amely szerint felekezeti hovatartozástól függetlenül, szerdán, Szent Gellért püspök és vértanú napján 18.30-kor szentmisét tartanak a Ferenciek terén.
Imádkozzunk együtt, egymással közösséget vállalva a tegnapi méltatlan incidens helyszínén egy békés, nyugodt, szeretetteljes magyar hazáért, nem feledve, hogy küldetésünk van a béketeremtésre!
Barát János
