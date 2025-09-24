Azbej Tristan: A Ferenciek terén történtek elfogadhatatlanok!

Egy idős ferences szerzetest verbális támadás ért, csupán azért, mert a templom harangja jelezte a szentmise kezdetét. A jelenlévő tüntetők – köztük Hadházy Ákos ellenzéki politikus – bekiabálásokkal, sértő kijelentésekkel és egyházellenes szlogenekkel zavarták meg a szertartás légkörét.

2025. szeptember 24. 13:35

Meglehetősen abszurd, ugyanakkor hangulatában az 1919-es és 1950-es éveket idéző jelenet játszódott le tegnap a Ferenciek terén, amikor is szokásos keddi tüntetését tartotta követői élén Hadházy Ákos. A baloldali botrányhős, hébe-hóba a munkahelyére is belátogató országgyűlési képviselő zokon vette, hogy a beszéde közben megszólalt a mise kezdetét jelző templom harangja, és követőinek kijelentette, hogy szándékosan zavarják a tüntetést. Ekkor néhány demonstráló bement a templomba, köztük az egyik zebra jelmezes résztvevő. Nemsokára megjelent egy idős ferences szerzetes Bibliával a kezében a templom ajtajában, a tüntetők pedig körülvették és egyházellenes rigmusokat skandáltak, illetve azt üvöltözték neki, hogy „szégyelld magad!”. Hadházy Ákos ekkor éles szóváltásba keveredett a jámbor szerzetessel, ezzel tökéletesen rászolgálva az Orbán Viktor miniszterelnök által éppen aznap ráaggatott „falu bolondja” titulusra, akivel nem igazán érdemes szóba állni. Mert hát...látjuk, hogy milyen.

„ Gyalázat! Gyáva alakok Hadházy vezetésével felidézték az 1919-es és az 1950-es éveket. A baloldalnak sem idős, sem tanár, sem szerzetes, senki nem számít! Ébresztő, ingadozó keresztény társaink! ” – reagált Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára közösségi oldalán.

Azbej Tristan kereszténydemokrata államtitkár, az üldözött keresztényeket segítő Hungary Helps program irányítója szintén úgy gondolja, hogy egyházi személyek – egyelőre „csak” verbális – zaklatása mellett nem lehet szó nélkül elmenni, mert sötét és tragikus történelmi időket idéz.

„Ez túlmutat a politikai véleménynyilvánítás keretein: nyílt tiszteletlenség a hit, az Egyház és az alapvető emberi értékek iránt. A történelem egyértelműen figyelmeztet: az ilyen incidensek könnyen a keresztényellenes támadások előszobájává válhatnak. Ha nem állítjuk meg időben, további, súlyosabb erőszak követheti. Ezért szükséges világosan kimondani: Magyarországon nincs helye vallásgyalázásnak és gyűlöletkeltésnek” – szögezte le az államtitkár.

„A Hungary Helps–Magyarország segít Program nap mint nap tapasztalja világszerte, milyen következményekkel jár a keresztények elleni uszítás: üldöztetés, közösségek széthullása és erőszak. Magyarország következetesen kiáll az üldözött keresztények mellett a világ minden pontján – és nem engedjük, hogy hazánkban politikai indulatok táplálják a vallásgyalázás, a fenyegetés és a keresztényellenesség veszélyes útját” – tette hozzá a kereszténydemokrata politikus.

A magunk részéről csak remélni tudjuk, hogy a keresztény világi és egyházi személyek ellen indított újabb gyűlölet- és rágalomhadjárat pusztán az épp összeboruló régi- és újbaloldal hattyúdala az újabb katasztrofális választási vereség előtt. De ezért mindannyiunknak tenni kell!

A Misszió Keresztény Polgári Kör felhívást tett közzé, amely szerint felekezeti hovatartozástól függetlenül, szerdán, Szent Gellért püspök és vértanú napján 18.30-kor szentmisét tartanak a Ferenciek terén. Imádkozzunk együtt, egymással közösséget vállalva a tegnapi méltatlan incidens helyszínén egy békés, nyugodt, szeretetteljes magyar hazáért, nem feledve, hogy küldetésünk van a béketeremtésre!

Barát János