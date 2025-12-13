Labdarúgó NB I - Az Újpest négyet vágott az MTK-nak

Szerző:

2025. december 13. 22:06

Az egyik kapushibát megbüntette a futball, a másikat nem. A nemrég még válogatott kerettag Demjén gyerekes ügyetlenséggel ütötte oda a labdát Matkónak, akinek csak bele kellett botlania a gólpasszba. A másik kapus, Banai ugyanilyen hibát követett el, azzal a szerencsével, hogy az ő kezéről saját játékoshoz pattant a labda. Demjén hibájánál a kapusedző ugyanúgy - sőt jobban - hibáztatható: az edzéseken be kell gyakorolni, hogy a lövéseket szögletre üsse a kapus, ne vissza a mezőnybe. Ezt a lövést könnyen szögletre paskolhatta volna Demjén: sőt: ezt a közepes erejű rúgást meg is foghatta volna egy NBI-es hálóőr. Ilyen jellegű hibát egyébként NB III-ban sem szabad elkövetni, Horváth Dávid trénernek is föl kell figyelnie rá, hiszen pont úszott el. A következő gólnál csak kisebb hibát követett el Demjén. A beadásra kivetődött, ahogy kellett. Csak rossz helyre. Itt kevéssé okolható a kapus, mert ennek a beadásnak a megkaparintásához bravúr kellett volna: itt már kevés volt az NB I-es szint. Ehhez már válogatott kapus tudására lett volna szükség.

Az Újpest egy száz percen át tartó, hétgólos meccsen nyert az MTK otthonában a Fizz Liga 17. fordulójának szombat esti mérkőzésén.

A mérkőzés rövid összefoglalója:

Az Újpest 239 perc után szerzett újra gólt a bajnokságban, a góllövőlista élére álló Aljosa Matko harmadszor duplázott a magyar élvonalban.

Fizz Liga, 17. forduló:



MTK Budapest-Újpest FC 3-4 (1-1)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, v.: Káprály

gólszerzők: Lacoux (12., öngól), Törőcsik (67.), Németh H. (81.), illetve Matko (45., 77.), Kovács P. (52., öngól), Horváth K. (85.)

sárga lap: Plsek (88.), Jurina (90.), illetve Nunes (41.), Kaczvinszki (79.)

MTK Budapest:

Demjén – Varju, Beriasvili, Kádár, Kovács P. (Törőcsik, 58.) – Plsek, Horváth A. (Szépe, 58.), Németh H. – Molnár Á. (Jurina, 75.), Polievka, Átrok

Újpest FC:

Banai – Fiola, Nunes, Kaczvinszki (Tucic, 93.), Kobouri (Fehér, a szünetben, Gergényi, 76.) – Ljujic (Horváth K., 68.), Rasak, Lacoux, Beridze – Matko, Tajti (Ademi, 68.)

Három idegenbeli bajnokin elszenvedett vereség után játszott újra hazai környezetben az MTK, amely pályaválasztóként a teljes mezőny legveszélyesebb és legeredményesebb csapata. A forduló előtti statisztika alapján a 29 góljából 23-at az Új Hidegkuti Nándor Stadionban ért el, miként a megszerzett húsz pontjából 16-ot szintén otthon gyűjtött be.

Mindezt már a mérkőzés első negyedórájában is bizonyította, mivel Tom Lacoux 12. percben szerzett öngólja mellett Banai Dávid, az Újpest kapusa négyszer is góltól mentette meg a csapatát. Mindeközben a vendégek Fiola Attila, Damian Rasak, Tajti Mátyás és Aljosa Matko révén veszélyeztettek ugyan, de inkább középtávoli lövésekkel, mintsem kidolgozott helyzetekkel. Közvetlenül a szünet előtt hasonló játékhelyzet után egyenlítettek is a lilák, Lacoux lőtt 22 méterről, a labda kipattant Demjén Patrikról, érkezett Matko, és közelről a bal alsó sarokba passzolt.

A szünetet követő hetedik perc végén a légiós gólpassza után már az Újpest vezetett. A kapu előterébe laposan belőtt labda a menteni akaró Kovács Patrikról saját kapujába pattant, de ha a védő nem próbál menteni, vélhetően a bal oldali kapufánál egyedül érkező Matija Ljujic talál be. A hátrányba kerülő MTK a játékrész közepén egyenlített, az első élvonalbeli gólját szerző Törőcsik Péter – aki csak névrokona a legendás újpesti támadónak, Törőcsik Andrásnak – révén, de tíz perccel később Matko újra a vendégeknek szerzett vezetést. Duplájával a szlovén támadó már tizenegyedszer volt eredményes a bajnokságban, és holtversenyben a felcsúti Lukács Dániellel első helyre lépett előre a góllövőlistán.

A kék-fehérek újra nekigyürkőztek, és némi szerencsével, Németh Hunor távoli lövése után másodszor is egyenlítettek. Sokáig azonban nem örülhettek, mert a csereként pályára lépő Horváth Krisztofer a Matkónak adott gólpassza után maga is betalált. A második félidei rohanást Kaczvinszki Dominik eszméletvesztése tompította kissé. Marin Jurina – nem szándékosan – fejbe rúgta az újpesti védőt, aki ájultan terült el a gyepen, majd az ápolás után hordágyon hagyta el a játékteret.

Vereségével az MTK négy egymást követő hazai győzelem után kapott ki pályaválasztóként, míg az Újpest két vereség után nyert újra.

FIZZ LIGA, 17. FORDULÓ, további meccsek:

december 13., szombat:

Nyíregyháza Spartacus FC-ETO FC 0–1

Puskás Akadémia FC-Diósgyőri VTK 2–1

december 14., vasárnap:

12.15 – Kolorcity Kazincbarcika SC-Paksi FC, Mezőkövesd (M4 Sport, m4sport.hu)

14.45 – Ferencvárosi TC-Debreceni VSC (M4 Sport, m4sport.hu)

18.45 – Kisvárda Master Good-Zalaegerszegi TE FC (M4 Sport+, m4sport.hu)