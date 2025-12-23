Kapu Tibort választották az Év Emberének

Szerző: Gondola

2025. december 23. 14:05

A közszolgálati média Kapu Tibor gépészmérnököt, Magyarország második hivatásos kutatóűrhajósát választotta a Közmédia Év Embere Díj 2025-ös kitüntetettjének, kiemelkedő szakmai teljesítménye, példamutató emberi magatartása, valamint a magyar tudomány és innováció nemzetközi elismertségének erősítése miatt. A díjat 2026 elején veszi át.

Kapu Tibor 1991-ben Vásárosnaményban született, a BME-n szerzett gépészmérnöki és mesterdiplomát, majd az iparban, főként akkumulátorfejlesztés területén dolgozott. 2022-ben jelentkezett a HUNOR-programba, és egy több mint két évig tartó kiválasztási folyamat végén, 2024-ben lett kutatóűrhajós.

2025. június 25-én indult a Nemzetközi Űrállomásra az Axiom–4 küldetés tagjaként, ahol 18 nap alatt mintegy 25 magyar fejlesztésű tudományos kísérletet végzett el. Küldetése 2025. július 15-én sikeres földet éréssel zárult.

Visszatérése óta aktív edukációs és ismeretterjesztő munkát végez, fiatalokat és közösségeket inspirál előadásaival, valamint társadalmi felelősségvállalásával is példát mutat: 2025-ben a Jónak lenni jó! jószolgálati nagykövete lett.

A díjjal Kapu Tibor olyan elismert személyiségek sorához csatlakozik, mint Karikó Katalin, Szilágyi Áron, Krausz Ferenc vagy Kurtág György, és teljesítményével maradandó nyomot hagy a magyar tudomány és közélet történetében.