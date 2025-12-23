Kormányszóvivő: békés, áldott ünnepeket, Magyarország!

Szerző: Gondola

2025. december 23. 13:35

Vitályos Eszter kormányszóvivő a kormány nevében békés, áldott karácsonyt kívánt minden magyarnak. Kiemelte a béke, a szeretet és az egészség fontosságát, valamint anyaként hangsúlyozta, hogy a kormány célja a gyermekek biztonságának megőrzése Magyarországon és Európában.

Biztosította a lakosságot, hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a családoknak ne kelljen migránserőszaktól vagy háborús besorozástól tartaniuk, még ha ez konfliktusokkal is jár.

Az ünnepek után új kormányzati intézkedések indulnak:

emelkedik a családi adókedvezmény, bevezetik a 40 év alatti anyák adómentességét, valamint nyugdíj- és minimálbér-emelés várható.

A fiatalok továbbra is élhetnek a 25 év alattiak adókedvezményével és a fix 3 százalékos lakáshitellel, miközben a kormány folytatja a gazdaság, kiemelten a kis- és középvállalkozások támogatását.