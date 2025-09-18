Egyre gyakoribb a keresztényellenes erőszak Európában - Azbej Tristan az Európai Unió tétlenségét bírálja

Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára új Facebook-bejegyzésében ismételten arra hívta fel a figyelmet, hogy a keresztények elleni támadások Európában már nem elszigetelt esetek, hanem egyre inkább mindennapossá váló jelenségek.

2025. szeptember 18. 15:09

Az államtitkár posztjában a múlt heti franciaországi tragédiát idézte fel: a közösségi médiában ismertté vált Ashur Sarnaya iraki káld keresztény prédikátort élő adásban, követői szeme láttára szúrták nyakon saját otthona előtt. A kerekesszékes férfi rendszeresen osztotta meg vallási gondolatait TikTok-oldalán, erőszakos halála pedig komoly felháborodást váltott ki hívei és a szélesebb közvélemény körében.

„Egyre kevésbé tartható az az állítás, hogy nagyságrendekkel jobb lenne az európai keresztények helyzete”

– fogalmazott a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke, aki szerint a templomrongálások és a verbális fenyegetések mellett immár a fizikai támadások is a mindennapok részévé váltak.

Az államtitkár bírálta az Európai Uniót, amiért szerinte nem foglalkozik kellő súllyal a jelenséggel. „Ideje lenne, hogy az Európai Unió is farkasszemet nézzen ezzel az aggasztó folyamattal, és kiálljon civilizációnk alapjai – a keresztény közösségek – védelme mellett” – írta.

Azbej ugyanakkor hangsúlyozta: Magyarország addig sem marad tétlen. A kormány által létrehozott Hungary Helps program keretében hazánk világszerte segíti az üldözött keresztényeket, támogatja közösségeiket, és hozzájárul templomaik, iskoláik újjáépítéséhez.

„Mi most cselekszünk – nem akkor, amikor már túl késő”

– zárta bejegyzését az államtitkár.

GK