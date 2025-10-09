Nobel-díj - Hankó Balázs miniszter is gratulált Krasznahorkai Lászlónak

"Büszkeség: újabb magyar Nobel-díj! Gratulálok Krasznahorkai Lászlónak az irodalmi Nobel-díjhoz!" - írta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebookon, ahol a szaktárca több politikusa és az író szülővárosa, Gyula polgármestere is gratulált az elismeréshez.
Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kultúráért felelős államtitkára azt írta: "gratulálunk! Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas!".
Kiss-Hegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár azt írta a Facebookon: "gratulálunk a legújabb magyar Nobel-díjas írónak, Krasznahorkai Lászlónak!"
Novák Irén, a KIM művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára szintén a Facebookon úgy fogalmazott: "hatalmas büszkeség! Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat!".
Vincze Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár bejegyzésében kiemelte: "régóta esélyes, újabb magyar irodalmi Nobel-díj! Gratulálok, Krasznahorkai László!"
Görgényi Ernő, Gyula polgármestere Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: "Krasznahorkai Lászlónak köszönhetően Gyula városa felkerült a világirodalom könyvesszekrényének legmagasabb polcára, hiszen Krasznahorkai írásművészetében meghatározóak a gyulai helyszínek, a gyulai élmények, a gyulai alakok".
"Büszkék vagyunk arra, hogy ez a város az egyetemes kultúrának Krasznahorkai Lászlót is adta Erkel Ferenc és Bay Zoltán mellett. Csodálatos érzés az, hogy egy Nobel-díjas magyar írót Gyula városa ihletett világirodalmi jelentőségű alkotásokra" - fogalmazott a polgármester.
A Svéd Akadémia csütörtökön Stockholmban jelentette be döntését, miszerint Krasznahorkai Lászlónak ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat. A 71 éves magyar író az elismerést látnoki erejű életművéért kapja, amely az apokaliptikus terror közepette megerősíti a művészet erejét. A díjat hagyományosan december 10-én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át.
"Krasznahorkai László a Kafkától Thomas Bernhardig nyúló, az abszurdizmus és a groteszk túlzás által jellemzett közép-európai hagyomány nagyszerű epikus írója. De több is rejlik benne: keleti hatások is megmutatkoznak műveiben, amelyek hangvétele szemlélődőbb, finoman hangolt" - méltatta közleményében a Svéd Akadémia.
