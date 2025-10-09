Mi a hús? Íme az Európai Parlament válasza
2025. október 9. 11:06
Az Európai Parlament szerdán új, szigorúbb definíciót vezet be a hús meghatározására, amelyet kizárólag állatok ehető részeire korlátoz, és kizárja a laboratóriumban, sejtkultúrából előállított termékeket.
A testület strasbourgi plenáris ülésén tárgyalási mandátumot fogadott el a tagállamokkal folytatandó egyeztetésekhez a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncban fennálló egyensúlytalanságok megszüntetését célzó új szabályokról.
Ami a hús meghatározását illeti, a módosítás szerint olyan elnevezések, mint a "steak", "rántott szelet", "kolbász" vagy "burger", kizárólag húst tartalmazó termékek esetében használhatók, és tilos lesz ezekkel a megnevezésekkel forgalomba hozni sejttenyészetből előállított alternatívákat.
Az új szabályozási csomag része továbbá az Európai Parlament mezőgazdasági politikájának átfogó reformja, amelynek célja a termelők szerződéses pozíciójának megerősítése és jövedelmük stabilizálása.
A parlament szerint a mezőgazdasági termékekre vonatkozó írásos szerződések kötelezővé tétele növeli az átláthatóságot, és csökkenti a piaci visszaéléseket. A tagállamok azonban kérhetnek mentességet egyes ágazatok számára, ha az adott termelési szektor szervezete ezt indokoltnak tartja.
A képviselők emellett új címkézési és marketing-szabályokat is javasoltak. A "rövid ellátási lánc" megjelölést csak olyan uniós eredetű termékek viselhetik, amelyek kevés közvetítőn keresztül jutnak el a fogyasztóhoz, illetve rövid időn vagy távolságon belül kerülnek piacra. A "fair" jelölés használatát pedig a vidékfejlesztéshez és a termelői szervezetek erősítéséhez való hozzájáruláshoz kötnék.
A szabálycsomag tartalmazza továbbá, hogy csak olyan növényi és állati eredetű élelmiszerek importálhatók az Európai Unióba, amelyek növényvédőszer-maradéka nem haladja meg az uniós termékekre vonatkozó határértékeket.
A közbeszerzésekre vonatkozóan a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a szerződések előnyben részesítsenek uniós, helyi és szezonális mezőgazdasági termékekből származó árukat, különös figyelemmel az uniós földrajzi eredetmegjelöléssel ellátott termékekre.
A tárgyalások a tagállamokat képviselő Európai Tanáccsal a következő hetekben kezdődnek, céljuk a mezőgazdasági termelők, feldolgozók és fogyasztók közötti igazságosabb piaci viszonyok megteremtése.
MTI/Gondola
