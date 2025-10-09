Hölvényi György: Az Európai Uniónak ki kell lépnie a háborús logikából!

2025. október 9., csütörtök – 08:51 kdnp.hu/MTI Fotó: Hölvényi György Facebook-oldala
Az eszkaláció veszélye valós, de nem visszafordíthatatlan; arra van szükség, hogy az Európai Unió kilépjen a háborús logikából, és végre a béke megteremtésére törekedjen – hangsúlyozta a KDNP európai parlamenti képviselője szerdán Strasbourgban, az EU légterének megsértéséről szóló plenáris vitán.
Magyarország a béke pártján áll, de tudjuk, hogy a békéhez erő kell, az erőhöz pedig védelmi képességek, éppen ezért aktívan részt veszünk Európa keleti határainak védelmében.
Ha kell, akkor erősítjük a drónfal kiépítését, és folyamatosan fejlesztjük a légvédelmi és szárazföldi képességeinket – fejtette ki írásbeli felszólalásában Hölvényi György. Felidézte, hogy Magyarország a NATO parancsnoksága alatt jelenleg is kulcsszerepet vállal a balti országok légtérvédelmében.
Nyolcvan magyar katona és négy Gripen vadászgép szolgál a Baltikumban, akik eddig már tizenegy éles riasztást kaptak – közölte a képviselő. Hozzáfűzte, legutóbb szeptember 25-én, amikor öt orosz katonai repülőgép közelítette meg Dánia légterét, két magyar Gripen emelkedett a levegőbe, hogy reagáljon a fenyegetésre. Ez is bizonyítja: a magyar honvédek helytállnak, és Magyarország megbízható tagja a NATO szövetségi rendszernek – szögezte le Hölvényi György. Kiemelte ugyanakkor: a biztonság legnagyobb garanciája nem az utólagos reagálás, hanem a háborút kiváltó okok kezelése. Ezért mi azt mondjuk: nem a háborús terv kell, hanem a diplomáciai megoldás! A háborús logika ideje lejárt, békére van szükség!
