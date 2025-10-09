Kiszelly Zoltán: megtört a Tisza Párt lendülete

2025. október 9. 15:03

Megtört a Tisza Párt lendülete a nyáron - mondta a Századvég politikai elemzési igazgatója a Harcosok órája című online műsorban csütörtökön.

Kiszelly Zoltán közölte: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke először "besöpörte" az ellenzékváltó szavazókat, akikhez jöttek a többi párttól "összegereblyézett" kormányváltó szavazók, és mivel a bizonytalan szavazók csak jövőre, a választási döntés szintjén fognak komolyabban foglalkozni a politikával, ugyanott tart, mint az előző választás előtt Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, az ellenzék korábbi közös miniszterelnök-jelöltje, hogy már csak jobbról tudna szavazókat begyűjteni, "azok meg nem akarnak menni, mert egy ilyen balos csapathoz miért mennének".

Márki-Zay Péter is katolikus, öt gyereke van, mégis egy olyan globalista politikát képviselt, ami rossz Magyarországnak. Magyar Péter ugyanez, továbbá vannak kételyek a személyisége miatt, az emberek látják, hogy jobban szereti magát, mint Magyarországot - fogalmazott.

Az elemzési igazgató értékelése szerint Magyar Péter "követő üzemmódba" kapcsolt, mert már nem tud kezdeményezni, miután a három témája - az állami szolgáltatások színvonala, a luxizás és Orbán Viktor személye - kifulladt.

A Tisza elnöke azért támadja a miniszterelnök személyét, hogy ezzel egy polcra kerüljön vele - mondta Kiszelly Zoltán. Hozzátette, mivel Magyar Péter még nem nyújtott olyan teljesítményt, mint Orbán Viktor, kapaszkodik mindenbe, ezért vannak rászervezések akár a kötcsei rendezvényre, akár a kormányfő posztjaira, mert így tudja fenntartani a figyelmet a saját projektje iránt.

Most építik ki azt a Tisza Világnak hívott propagandaeszközt, amiről az alelnökük azt mondta, Amerikában amerikaiak fejlesztik, aztán kiderült, hogy ukránok fejlesztik, nem derült ki, milyen pénzből, és amelyen keresztül "tolják" az üzeneteiket - jegyezte meg.

Kiszelly Zoltán úgy vélte, hogy Magyar Péter azért szereti az országjárást, mert amíg vidéken van, nem kell kellemetlen kérdésekre válaszolnia, illetve ha bárki kellemetlen kérdést tesz föl neki, azt mondja, "propagandista, Tóni fizeti". Magyar Péter nyáron biciklizett, motorozott, squadozott, sakkozott, csak ez unalmassá vált, a miniszterelnököt ábrázoló, a színpadra felvitt papírmasé figura pedig egy kommunikációs játék, a tévévitában érdekelt kihívó pótcselekvése, amivel új elemet akart behozni - mondta.

A jelöltek televíziós vitája jogos eszköz a politikában, de az is jogos, hogy kikopik, a magyar politikában 20 éve nincs - mutatott rá.

Az elemzési igazgató arra a felvetésre, hogy Orbán Anita és férje a Tisza Párt körül "legyeskedik", vagy a Tisza vette fel velük a kapcsolatot, és a Bajnai-kör, valamint a tiszás csapat egyesülni látszik, azt mondta, a Tisza balról már nem nagyon tud szakembereket megnyerni, mert ők leszerepeltek, "róluk tudjuk", megszorításpártiak, globalista érdeket képviselnek, és ismerjük azt, hogy a magyar emberek mire számíthatnak tőlük.

Ezért hoznak most olyan embereket, akik bizonyos szakaszokban "kipörögtek a Fideszből", és ezért ragasztják oda Orbán Anita neve alá, hogy a második Fidesz-kormány utazó nagykövete volt - mondta, hozzátéve, "Márki-Zay Péter is jobbról próbált hozni embereket, akiket kirakatba rakott, miközben hátul egy birodalomépítési programot folytattak, most ugyanezt látjuk pepitában".

Kiszelly Zoltán a csehországi választások eredményéről azt mondta, a győztes Andrej Babis pártjának kormányalakításával erősödik a Patrióta pártcsalád. A szlovák és a magyar miniszterelnök csendes szövetséges, és most már Babis is lassíthatja Magyar Péter főnökei, Ursula von der Leyenék durva birodalomépítési javaslatait.

Ez mindenképpen segítség nekünk, nem lesz annyira konfrontatív a magyar politika - fogalmazott az elemzési igazgató.

MTI