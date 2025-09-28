Hankó Balázs: erős és büszke nemzet a magyar

"Legyünk hát büszkék nemzetünkre, legyünk hát erős nemzet. Hiszen küldetésünk is ez. Küldetésünk nem lehet más, mint hogy tovább erősödjünk és kiteljesedjünk. Ez pedig csak a szomszédainkkal való együttműködés révén valósítható meg" - fogalmazott a tárcavezető.

2025. szeptember 28. 20:04

A magyar erős és büszke nemzet, mert büszke keresztény hitére, szentjeire, élő, lüktető kultúrájára, és büszke hőseire - hangsúlyozta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter vasárnap Topolyán a magyar-szerb kulturális évad vajdasági magyar megnyitóján.

A tárcavezető hozzátette: "erős nemzet vagyunk, mert a történelem viharai ellenére itt, Délvidéken, itt, a Vajdaságban magyarul, magyarként köszönthetjük egymást. Erős nemzet vagyunk, mert messze-messze létszámunkat meghaladja kulturális jelenlétünk".

Kiemelte, a magyarok büszkék lehetnek sportolóikra, művészeikre, valamint tudósaikra is.

"Legyünk hát büszkék nemzetünkre, legyünk hát erős nemzet. Hiszen küldetésünk is ez. Küldetésünk nem lehet más, mint hogy tovább erősödjünk és kiteljesedjünk. Ez pedig csak a szomszédainkkal való együttműködés révén valósítható meg" - tette hozzá.

Az értékek és a normalitás jegyében, a magyar identitást megőrizve kell szövetségeseket keresni a miniszter szerint.

"Ha Európát nézzük, leginkább Európa nyugati felében reng a föld. Rázkódik a föld, melynek egész centruma nem máshol van, mint Brüsszelben. Nem mást akarnak, mint a kereszténységet nemcsak betiltani, hanem eltörölni, kitörölni a mindennapok részéről. Akkor, amikor papokat támadnak meg azért, mert harangoznak, akkor, amikor keresztényeket fenyegetnek hitükért, akkor nekünk ki kell állnunk keresztény hitünk és kultúránk mellett. Ki kell állnunk a teremtett világ rendje mellett" - húzta alá Hankó Balázs.

"Amikor a mocsokkal kell szembenézni, akkor kell, hogy megtartson bennünket hitünk, kereszténységünk, kultúránk. Ettől és ezért voltunk, vagyunk és leszünk szuverének."

"Mindenféle behatolásnak ellene mondva. Mert mi erős nemzetet építünk. Erős nemzetet, mely tiszteli és támogatja a Magyarországon élő nemzetiségeket, de ugyanezt várja el a környező országokban is tiszteljék, támogassák a magyarokat. Mi határokon átívelve erősítjük nemzetünket, a magyar közösségeket" - részletezte a tárcavezető.

Hankó Balázs leszögezte, hogy az erős nemzet építésében úgy lépünk tovább, hogy a magyar-szerb kulturális évadban "erősítjük meg azokat az alapértékeket, amelyeket közösen vallunk, erősítjük meg történelmünknek azokat a pontjait, melyek összekötnek bennünket, és kultúránk egymásra ható hatását is éljük meg".

Ebben pedig a legerősebb kapcsot a vajdasági magyarok jelentik.

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke beszédében rámutatott, hogy

a vajdasági magyaroknak az utóbbi 105 évben számos kihívással kellett szembenézniük, mégis megőrizték anyanyelvüket, kultúrájukat, nemzeti identitásukat, hagyományaikat, és erősek tudtak maradni.

"Ezt az erőt, ezt a kitartást ünnepeljük ma is, a Vajdasági Magyar Táncháztalálkozó és Sokadalom keretein belül itt, Topolyán, de nem helyi jelleggel, hanem összvajdasági, összdélvidéki jelleggel" - húzta alá.

"Mindig nagyon fontos, amikor azt érezhetjük, hogy a hétköznapokban is és az ünnepnapokon is számíthatunk Magyarország nemzeti kormányára, számíthatunk a magyar kormány minisztereire, itt vannak velünk, és velünk együtt ünnepelnek. A törekvéseinket pedig egész esztendőben, és már évekre visszamenőleg maradéktalanul támogatják, hiszen mindez szükséges ahhoz, hogy mi erős nemzetrészként meg tudjunk maradni, meg tudjuk őrizni a hagyományainkat, kultúránkat, oktatásunkat, anyanyelvünket" - részletezte a VMSZ elnöke.

Borítókép: Szentendre, 2025. szeptember 22. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a 2025/2026. évi magyar-szerb közös kulturális évad indításáról tartott sajtótájékoztatón a szentendrei Szerb Egyházi Múzeumban 2025. szeptember 22-én. MTI/Hegedüs Róbert

MTI