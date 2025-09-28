Harc-szerű menetek nagyvárosaink között

A szeptember 1-én kezdődött Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nagyszabású országvédelmi gyakorlat - ami az idei év és egyben a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete - kapcsán a végrehajtás ötödik hetében is fokozott közúti, illetve légijármű forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján.
A tervezett, NATO-keretek között megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat végrehajtása kapcsán - alakulatok át- és visszatelepüléséhez kapcsolódó csapatmozgások, eszközátcsoportosítások miatt - megnövekedett forgalomra kell számítani az ország legtöbb vármegyéjére kiterjedő autópályákon, autóutakon és településeken.
honvedelem.hu
Az ADHU 25 gyakorlathoz kapcsolódóan, a szeptember 28 - október 5. közötti időszakban a Magyar Honvédség erői és eszközei az ország több nagyvárosa között harcszerű menetet hajtanak végre. A gépjárművekből és harcjárművekből álló katonai konvojokat esetenként a légierő forgószárnyas légijárművei kísérik.
További részletek:
https://honvedelem.hu/hirek/az-adaptive-hussars-2025-gyakorlat-otodik-hetenek-varhato-katonai-csapatmozgasai.html
Kiadó: Honvédelmi Minisztérium
-
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Felidézte azt is, hogy harmadik alkalommal mondhat beszédet a Mária Valéria hídnál, de első alkalommal állhat ott Robert Ficóval, aki Szlovákia történelmének leghosszabb hivatali idejével rendelkező, "elnyűhetetlen és elpusztíthatatlan" miniszterelnöke - fogalmazott Orbán Viktor.
-
Nagy Feró, a Beatrice frontembere, Kossuth-díjas rockzenész a legutóbbi Váci Polgári Estet követően a Vác Online-nak adott interjúban fejtette ki véleményét a Szőlő utcai botránnyal kapcsolatban.
-
Október 02-04. között hajtja végre erőinek visszacsoportosítását a szentesi műszaki ezred. A katonai rendész felvezetéssel közlekedő, harc- és gépjárművekből álló menetoszlopok a napközbeni órákban indítanak a Martfű komplejáró – Kunszentmárton – Szentes útvonalon hajtják végre mozgásukat.