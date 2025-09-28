Labdarúgó NB I - Magabiztos MTK-győzelem a Kisvárda ellen

Az MTK Budapest fölényes, 4-0-s győzelmet aratott a vendég Kisvárda ellen a labdarúgó Fizz Liga nyolcadik fordulójának vasárnapi első mérkőzésén.
A kék-fehérek sorozatban harmadik találkozójukat nyerték meg, míg a Kisvárda három, veretlenül lejátszott idegenbeli bajnoki után először kapott ki az idényben vendégként.
Fizz Liga, 8. forduló:
MTK Budapest-Kisvárda Master Good 4-0 (2-0)
Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2571 néző. v.: Zierkelbach
gólszerzők: Matic (15., öngól), Molnár Á. (31.), Kerezsi (58.), Polievka (71.)
sárga lap: Kata (23.), Horváth A. (70.), Varju (76.), illetve Lippai (49.), Popoola (56.), Molnár G. (77.)
MTK BUDAPEST:
Demjén - Varju, Szépe, Kádár (Vitályos, 83.), Kovács P. - Plsek, Kata (Horváth A., 64.) - Molnár Á., Bognár I. (Németh H., 72.), Kerezsi (Jurina, 83.) - Polievka (Németh K., 72.)
KISVÁRDA:
Popovic - Cipetic, Matic, Chlumecky - Popoola - Szabó Sz. (Lippai, a szünetben), Nagy K. (Molnár G., a szünetben), Bíró B. (Körmendi, 57.), Soltész D. - Jordanov (Matanovic, 72.), Mesanovic (Novothny, 65.)
Az első félidőben a vendégek többet birtokolták a labdát, de helyzetet a játékrész hajrájáig nem alakítottak ki, ellenben a hazaiak a 15. percben egy bal oldali beadás után Bernardo Matic öngóljával vezetést szereztek.
Az MTK később is inkább az ellentámadásokkal próbálkozott, Molnár Ádin a jobb, míg Kerezsi Zalán a bal szélen gyakran volt játékban, előbbi támadó növelte az előnyt a 31. percben. Nagy Krisztián labdavesztése után Bognár István indította a középen kilépő Molnárt, aki a bal alsó sarokba lőtt.
Fordulás után Kerezsi is közel került a gólszerzéshez, de az 55. perc végén harminc méteres sprint után a jobb oldali kapufát találta el. Három perccel később aztán a 22 éves szélső is betalált, végképp eldöntve a bajnokit.
A Kisvárda háromgólos hátrányban kitámadott, de Kovács Patrik a 71. percben lefülelt egy átadást, egyből indította a kapura törő Robert Polievkát, a csatár elvitte a labdát a több mint harminc méterre kifutó Ilja Popovic mellett, majd a tizenhatos vonaláról az üresen maradt kapuba gurított.
A Kisvárda a múlt heti, Debrecen elleni vereség (0-1) után ezúttal sem szerzett gólt, míg az MTK védelme az egy héttel korábban játszott Zalaegerszeg (1-0) elleni győzelem után most is tökéletesen zárt.
-
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Felidézte azt is, hogy harmadik alkalommal mondhat beszédet a Mária Valéria hídnál, de első alkalommal állhat ott Robert Ficóval, aki Szlovákia történelmének leghosszabb hivatali idejével rendelkező, "elnyűhetetlen és elpusztíthatatlan" miniszterelnöke - fogalmazott Orbán Viktor.
-
Nagy Feró, a Beatrice frontembere, Kossuth-díjas rockzenész a legutóbbi Váci Polgári Estet követően a Vác Online-nak adott interjúban fejtette ki véleményét a Szőlő utcai botránnyal kapcsolatban.
-
Október 02-04. között hajtja végre erőinek visszacsoportosítását a szentesi műszaki ezred. A katonai rendész felvezetéssel közlekedő, harc- és gépjárművekből álló menetoszlopok a napközbeni órákban indítanak a Martfű komplejáró – Kunszentmárton – Szentes útvonalon hajtják végre mozgásukat.