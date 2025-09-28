Labdarúgó NB I - Magabiztos MTK-győzelem a Kisvárda ellen

Az MTK Budapest fölényes, 4-0-s győzelmet aratott a vendég Kisvárda ellen a labdarúgó Fizz Liga nyolcadik fordulójának vasárnapi első mérkőzésén.

A kék-fehérek sorozatban harmadik találkozójukat nyerték meg, míg a Kisvárda három, veretlenül lejátszott idegenbeli bajnoki után először kapott ki az idényben vendégként.

Fizz Liga, 8. forduló:

MTK Budapest-Kisvárda Master Good 4-0 (2-0)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2571 néző. v.: Zierkelbach

gólszerzők: Matic (15., öngól), Molnár Á. (31.), Kerezsi (58.), Polievka (71.)

sárga lap: Kata (23.), Horváth A. (70.), Varju (76.), illetve Lippai (49.), Popoola (56.), Molnár G. (77.)

MTK BUDAPEST:

Demjén - Varju, Szépe, Kádár (Vitályos, 83.), Kovács P. - Plsek, Kata (Horváth A., 64.) - Molnár Á., Bognár I. (Németh H., 72.), Kerezsi (Jurina, 83.) - Polievka (Németh K., 72.)

KISVÁRDA:

Popovic - Cipetic, Matic, Chlumecky - Popoola - Szabó Sz. (Lippai, a szünetben), Nagy K. (Molnár G., a szünetben), Bíró B. (Körmendi, 57.), Soltész D. - Jordanov (Matanovic, 72.), Mesanovic (Novothny, 65.)

Az első félidőben a vendégek többet birtokolták a labdát, de helyzetet a játékrész hajrájáig nem alakítottak ki, ellenben a hazaiak a 15. percben egy bal oldali beadás után Bernardo Matic öngóljával vezetést szereztek.

Az MTK később is inkább az ellentámadásokkal próbálkozott, Molnár Ádin a jobb, míg Kerezsi Zalán a bal szélen gyakran volt játékban, előbbi támadó növelte az előnyt a 31. percben. Nagy Krisztián labdavesztése után Bognár István indította a középen kilépő Molnárt, aki a bal alsó sarokba lőtt.

Fordulás után Kerezsi is közel került a gólszerzéshez, de az 55. perc végén harminc méteres sprint után a jobb oldali kapufát találta el. Három perccel később aztán a 22 éves szélső is betalált, végképp eldöntve a bajnokit.

A Kisvárda háromgólos hátrányban kitámadott, de Kovács Patrik a 71. percben lefülelt egy átadást, egyből indította a kapura törő Robert Polievkát, a csatár elvitte a labdát a több mint harminc méterre kifutó Ilja Popovic mellett, majd a tizenhatos vonaláról az üresen maradt kapuba gurított.

A Kisvárda a múlt heti, Debrecen elleni vereség (0-1) után ezúttal sem szerzett gólt, míg az MTK védelme az egy héttel korábban játszott Zalaegerszeg (1-0) elleni győzelem után most is tökéletesen zárt.

MTI